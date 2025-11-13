Material de abuso sexual infantil: los elementos que secuestraron en el allanamiento a la casa del jugador de Unión Tarragona

Personal de la PDI y de la División Trata de Personas realizó un operativo en el domicilio del jugador

En el marco de una investigación internacional denominada “Escudo Infantil” , personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Trata de Personas llevó adelante un operativo este jueves por la mañana en una vivienda ubicada en la manzana 7 de Alto Verde , en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento se realizó en la casa del jugador profesional de Unión, Cristian Tarragona , donde también residen otros familiares. Según confirmaron fuentes policiales, durante el allanamiento los agentes secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa , vinculada al delito de “material de abuso sexual infantil” .

tarragona

Operativos

El operativo, que forma parte de una investigación de alcance internacional, se ejecutó de manera simultánea en distintos puntos del país y contó con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Desde la fuerza indicaron que la investigación continúa bajo estricta reserva debido a su carácter internacional y a la sensibilidad del caso, que se enmarca en la cooperación con organismos judiciales y policiales de otros países.