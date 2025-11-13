Uno Santa Fe | Policiales | abuso sexual

Material de abuso sexual infantil: los elementos que secuestraron en el allanamiento a la casa del jugador de Unión Tarragona

Personal de la PDI y de la División Trata de Personas realizó un operativo en el domicilio del jugador

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

13 de noviembre 2025 · 09:54hs
Material de abuso sexual infantil: los elementos que secuestraron en el allanamiento a la casa del jugador de Unión Tarragona

prensa Unión

En el marco de una investigación internacional denominada “Escudo Infantil”, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Trata de Personas llevó adelante un operativo este jueves por la mañana en una vivienda ubicada en la manzana 7 de Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento se realizó en la casa del jugador profesional de Unión, Cristian Tarragona, donde también residen otros familiares. Según confirmaron fuentes policiales, durante el allanamiento los agentes secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, vinculada al delito de “material de abuso sexual infantil”.

tarragona

Operativos

El operativo, que forma parte de una investigación de alcance internacional, se ejecutó de manera simultánea en distintos puntos del país y contó con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Desde la fuerza indicaron que la investigación continúa bajo estricta reserva debido a su carácter internacional y a la sensibilidad del caso, que se enmarca en la cooperación con organismos judiciales y policiales de otros países.

abuso sexual Tarragona Unión
Noticias relacionadas
que es escudo infantil, el programa internacional que combate delitos vinculados al abuso infantil

Qué es "Escudo Infantil", el programa internacional que combate delitos vinculados al abuso infantil

allanaron la casa del jugador de union cristian tarragona en el marco de una causa internacional vinculada a material de abuso sexual infantil

Allanaron la casa del jugador de Unión Cristian Tarragona en el marco de una causa internacional vinculada a material de abuso sexual infantil

Sucedió durante un operativo policial en el sur de la ciudad

Chocó un patrullero, amenazó a los policías y terminó detenido en calle 25 de Mayo y Juan de Garay

Una pelea de perros derivó en una pelea de vecinos donde un adolescente de 15 años fue agredido a palazos

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Lo último

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Último Momento
Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Ovación
El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

Marcos Díaz: Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla

Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.