En el marco de una investigación internacional denominada “Escudo Infantil”, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Trata de Personas llevó adelante un operativo este jueves por la mañana en una vivienda ubicada en la manzana 7 de Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe.
Material de abuso sexual infantil: los elementos que secuestraron en el allanamiento a la casa del jugador de Unión Tarragona
Personal de la PDI y de la División Trata de Personas realizó un operativo en el domicilio del jugador
El procedimiento se realizó en la casa del jugador profesional de Unión, Cristian Tarragona, donde también residen otros familiares. Según confirmaron fuentes policiales, durante el allanamiento los agentes secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, vinculada al delito de “material de abuso sexual infantil”.
Operativos
El operativo, que forma parte de una investigación de alcance internacional, se ejecutó de manera simultánea en distintos puntos del país y contó con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Desde la fuerza indicaron que la investigación continúa bajo estricta reserva debido a su carácter internacional y a la sensibilidad del caso, que se enmarca en la cooperación con organismos judiciales y policiales de otros países.