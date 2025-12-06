Uno Santa Fe | Ovación | Mina Clavero

Gran sábado de Valentín Folledo en Mina Clavero

El Rally de Mina Clavero tuvo su primer día completo de actividad en el que acontecieron muchos sucesos, pero lo más destacado es el podio parcial de clase del piloto riojano.

Matías Russo

6 de diciembre 2025 · 20:50hs
Rally Argentino tuvo su último sábado del año en la jornada de ayer en Mina Clavero, con una Etapa 1 que tuvo realmente de todo. Es que, sumado a las dificultades propias que ofrecen los caminos serranos cordobeses y el desafío que revisten de por sí, en horas por la tarde se sumó la lluvia a la fiesta. Combo espectacular para la actividad.

El día de actividad en los caminos del Valle de Traslasierra comenzó con sol y calor, terminando con lluvia, barro pero sin un gran descenso de temperatura. Así entonces, el rulo de la mañana se disputó de una manera diferente que la repetición de esos mismos tramos por la tarde, puesto que el piso había cambiado. Sin embargo, la actitud de los protagonistas y de la gente se mantuvo intacta, fiel a la pasión por la disciplina, sobre todo en la provincia de Córdoba.

A todo esto, hay que sumarle la gran actuación por parte del riojano Valentín Folledo quien, a bordo de su Renault Clio Maxi Rally Turbo, realizó una destacada etapa sabatina que lo deja ubicado en la segunda posición de su clase, quedando a tan solo 9,1 segundos de quien lidera la divisional, Santino Rossi (VW).

“Fue uno de los mejores días de rally del año. Tremendos tramos, al principio secos, después el que corrimos con lluvia, que te desafía, te enseña a correr con barro y… aprendimos, anduvimos fuerte. Es la primera etapa que pudimos redondear bien todo, quedamos segundos, muy cerca así que contentísimos. Es un rally que me encanta, y sabía que iba a ser así. Increíble…”, contó un fascinado Folledo.

Federico Villagra afirmado en la punta del Rally Argentino en Mina Clavero

Mientras tanto, en la punta de la carrera, Federico Villagra (Skoda), gran conocedor de estos caminos y gladiador de mil batallas, dominó durante todo el día y es el absoluto puntero del clasificador general de esta última fecha de la temporada. Lo persiguen el ya campeón Miguel Baldoni (Skoda) y Gastón Pasten (Skoda), que son segundo y tercero respectivamente.

Hoy se disputa la última etapa de la temporada, con dos pasos por todos los tramos. La jornada comenzará a las 08:13 hs. con la prueba especial El Faro–San José de 12,98 km., seguido por Ciénaga de Allende–Mina Clavero de 8,91 km. a las 8:46 hs. Luego será el turno del clásico Giulio Cesare–Mina Clavero con 19,33 km., que se disputará desde las 9:49 hs. Tras el service, la competencia se reanudará a partir de las 12:27 hs. con las repeticiones para, así, cerrar la temporada de Rally Argentino.

