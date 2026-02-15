Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro anunció el fin del aporte solidario y cambios en la actualización de jubilaciones

En la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador ratificó medidas para mejorar los haberes previsionales y defendió la reforma impulsada durante su gestión

15 de febrero 2026 · 12:25hs
En el discurso de apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro dejó definiciones centrales en distintas áreas de la gestión, con especial énfasis en el sistema previsional y el futuro de la Caja de Jubilaciones provincial.

Durante su mensaje, el mandatario recordó que la Ley de Emergencia Previsional permitió frenar el déficit y reducirlo a la mitad, lo que, según señaló, garantizó la sostenibilidad del sistema.

Hoy podemos decir que salvamos la Caja para los santafesinos”, afirmó Pullaro ante los legisladores, al destacar los resultados de la reforma impulsada por su gestión.

No obstante, reconoció que las medidas aplicadas en el marco del ajuste tuvieron un impacto directo en los jubilados. En ese sentido, sostuvo que “es injusto si los beneficios de estos resultados no llegan a quienes aportaron durante años y a quienes les pedimos un sacrificio extraordinario”.

Aporte extraordinario

En ese contexto, anunció que el Gobierno provincial decidió no prorrogar el aporte solidario extraordinario, una de las disposiciones más cuestionadas del esquema previsional. Además, confirmó un cambio en el mecanismo de actualización de haberes, al señalar que los aumentos otorgados al personal activo ya no se trasladarán a los pasivos con una demora de 60 días, sino que impactarán al mes siguiente.

Decidí que los aumentos al personal activo no serán más trasladados dentro de los 60 días, sino al mes siguiente”, remarcó el gobernador.

Pullaro explicó que estas decisiones son posibles gracias al ordenamiento financiero alcanzado en la Caja y al proceso de reducción del déficit, que permitió generar mayor previsibilidad y estabilidad en el sistema.

En su discurso, el mandatario subrayó que el objetivo ahora es que el esfuerzo realizado durante la etapa de emergencia tenga una contrapartida concreta en los ingresos de los jubilados, fortaleciendo el poder adquisitivo y mejorando las condiciones del sector.

Pullaro jubilaciones Cajas de Jubilaciones
