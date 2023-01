Guardiola: "El contrato es solo un pedazo de papel"

El entrenador español del Manchester City, Josep Guardiola, advirtió que "el contrato es sólo un pedazo de papel" al aludir a que no piensa quedarse en el cargo mucho tiempo como lo hiciera Alex Ferguson en Manchester United por 27 años.

"En el momento en que sienta que algo anda mal, dimitiré o no renovaré mi contrato. No me quedaré como Ferguson o (Arsene) Wenger en Arsenal. El contrato es sólo un pedazo de papel" sorprendió Pep Guardiola.