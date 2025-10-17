Uno Santa Fe | Ovación | Guardiola

Guardiola, sobre su retiro: "En 2035 empezaré a pensar en ello"

El entrenador seguirá en el Manchester City al finalizar la actual temporada.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2025 · 17:52hs
Guardiola, sobre su retiro: En 2035 empezaré a pensar en ello

El entrenador español Josep “Pep” Guardiola descartó su salida del Manchester City al finalizar la temporada y aseguró que recién en 2035 pensará en un descanso.

El entrenador del elenco inglés, en conferencia de prensa, despejó los rumores sobre una posible salida del club al final de la temporada y aseguró que tiene unos años más todavía.

El entrenador llegó a Manchester City en 2016 tras la salida del chileno Manuel Pellegrini. En casi una década al frente del club inglés conquistó 18 títulos, incluidos una Champions League en 2023 y seis Premier League, consolidando uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del fútbol europeo.

El técnico respondió a los dichos de su exasistente Carles Planchart, quien había afirmado que “en 2035” el catalán empezaría a considerar un descanso: “Puede que tenga razón. En 2035 empezaré a pensar en ello”, declaró Guardiola antes del partido ante Everton por la octava fecha de la Premier League. El entrenador tiene contrato con el club inglés hasta el final de la temporada 2026-27.

Guardiola sostuvo que el equipo “cambió mucho en el último año” y que, pese a las modificaciones en el plantel y el cuerpo técnico, la energía “sigue ahí” y explicó que, a diferencia de sus etapas en Barcelona y Bayern Múnich, en Manchester no sintió la necesidad de apartarse.

“No somos los mismos desde que empezamos. La relación con los responsables del club es muy cercana. No se trata solo de mí, porque muchos miembros de mi cuerpo técnico se han marchado. Todos tienen sus preferencias y deseos. Pero ahora sigo aquí frente a vosotros y después ya veremos”, indicó.

Guardiola y el rendimiento de Manchester City

También habló sobre el rendimiento del equipo tras una temporada por debajo de las expectativas: “Aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Ese es mi objetivo”, señaló.

Sin embargo, evitó lanzar promesas: “Nunca voy a estar aquí, a comienzos de noviembre o diciembre, y decir que vamos a ganar esto o lo otro”.

Guardiola aseguró que nota una evolución positiva. “Estamos haciendo las cosas mejor que la temporada pasada y en cada partido somos un poco mejores. Hay margen de mejora y eso me da la energía de que el trabajo no está hecho. Aún tengo cosas que hacer aquí y por eso sigo aquí”, concluyó.

Guardiola Manchester City Premier League
Noticias relacionadas
siguen los ecos del escandalo de malasia que involucra a garces y machuca

Siguen los ecos del escándalo de Malasia que involucra a Garcés y Machuca

colapinto finalizo 16° y por encima de gasly en la practica libre del gp de estados unidos

Colapinto finalizó 16° y por encima de Gasly en la práctica libre del GP de Estados Unidos

etcheverry no pudo ante holger rune y se despidio del atp de estocolmo

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

franco colapinto se presenta en la unica practica libre del gp de estados unidos

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Lo último

Guardiola, sobre su retiro: En 2035 empezaré a pensar en ello

Guardiola, sobre su retiro: "En 2035 empezaré a pensar en ello"

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Último Momento
Guardiola, sobre su retiro: En 2035 empezaré a pensar en ello

Guardiola, sobre su retiro: "En 2035 empezaré a pensar en ello"

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Se juega la sexta fecha del Clausura Griselda Weimer

Se juega la sexta fecha del Clausura Griselda Weimer

Accidente fatal en la autopista Rosario-Córdoba: murió un hombre tras chocar una camioneta con un camión

Accidente fatal en la autopista Rosario-Córdoba: murió un hombre tras chocar una camioneta con un camión

Ovación
Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Colapinto finalizó 16° y por encima de Gasly en la práctica libre del GP de Estados Unidos

Colapinto finalizó 16° y por encima de Gasly en la práctica libre del GP de Estados Unidos

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Siguen los ecos del escándalo de Malasia que involucra a Garcés y Machuca

Siguen los ecos del escándalo de Malasia que involucra a Garcés y Machuca

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos