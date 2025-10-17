Guardiola, sobre su retiro: "En 2035 empezaré a pensar en ello"

El entrenador español Josep “Pep” Guardiola descartó su salida del Manchester City al finalizar la temporada y aseguró que recién en 2035 pensará en un descanso.

El entrenador del elenco inglés, en conferencia de prensa, despejó los rumores sobre una posible salida del club al final de la temporada y aseguró que tiene unos años más todavía.

El entrenador llegó a Manchester City en 2016 tras la salida del chileno Manuel Pellegrini. En casi una década al frente del club inglés conquistó 18 títulos, incluidos una Champions League en 2023 y seis Premier League, consolidando uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del fútbol europeo.

El técnico respondió a los dichos de su exasistente Carles Planchart, quien había afirmado que “en 2035” el catalán empezaría a considerar un descanso: “Puede que tenga razón. En 2035 empezaré a pensar en ello”, declaró Guardiola antes del partido ante Everton por la octava fecha de la Premier League. El entrenador tiene contrato con el club inglés hasta el final de la temporada 2026-27.

Guardiola sostuvo que el equipo “cambió mucho en el último año” y que, pese a las modificaciones en el plantel y el cuerpo técnico, la energía “sigue ahí” y explicó que, a diferencia de sus etapas en Barcelona y Bayern Múnich, en Manchester no sintió la necesidad de apartarse.

“No somos los mismos desde que empezamos. La relación con los responsables del club es muy cercana. No se trata solo de mí, porque muchos miembros de mi cuerpo técnico se han marchado. Todos tienen sus preferencias y deseos. Pero ahora sigo aquí frente a vosotros y después ya veremos”, indicó.

Guardiola y el rendimiento de Manchester City

También habló sobre el rendimiento del equipo tras una temporada por debajo de las expectativas: “Aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Ese es mi objetivo”, señaló.

Sin embargo, evitó lanzar promesas: “Nunca voy a estar aquí, a comienzos de noviembre o diciembre, y decir que vamos a ganar esto o lo otro”.

Guardiola aseguró que nota una evolución positiva. “Estamos haciendo las cosas mejor que la temporada pasada y en cada partido somos un poco mejores. Hay margen de mejora y eso me da la energía de que el trabajo no está hecho. Aún tengo cosas que hacer aquí y por eso sigo aquí”, concluyó.