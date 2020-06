Guido Pella puso en duda su carrera como tenista

El tenis no quedó exceptuado en las complicaciones deportivas que generó la pandemia del coronavirus y Guido Pella comentó su incertidumbre sobre la posibilidad de seguir jugando cuando se pueda volver al circuito.

"Soy muy crítico de mi rendimiento, y no sé si voy a volver a jugar en el nivel en el que estaba, tampoco sé si de acá a seis meses cuando se reanude voy a tener dolores o si voy a tener que decir: 'muchachos, hasta acá llegué'", contó Pella en una charla en TN.

"Si el nivel no me da tengo que decir 'hasta acá llegué'. O quizá vuelvo y me voy adaptando, pero la incertidumbre es tan grande que no quiero dar ningún pronóstico. O vuelvo a entrenar y me lesiono, y después la recuperación es mucho más larga. Hoy estoy como si no hubiera jugado nunca", desarrolló el número 35 en el ranking ATP.

image.png Guido Pella puso en duda su continuidad en el tenis con motivo del coronavirus.

"Iré viendo en las prácticas, de a poco: en vez de hacer seis series de abdominales, haré dos; en vez de entrenar cuatro horas, haré una. Volveré de a poco, ajustando las cargas. Por el lado competitivo me da miedo volver, porque no sé si esta pandemia va a marcar el final de mi carrera", cerró el bahiense.