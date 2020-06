Guillermo Bertola recibió un duro golpe en su carrera

La sanción es severa y llegó a la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, el nadador cordobés Guillermo Bértola quedó suspendido desde enero de 2020 hasta enero de 2024 y además se lo despoja de todo lo ganado desde 2018 en lo deportivo y en lo económico. Guillermo Bértola había sido suspendido de forma provisoria por la Federación Internacional de Natación en el mes de enero último por doping biológico.

El pasado 20 de enero, el nadador cordobés recibió una notificación por parte de la FINA, en la que se confirmaba el caso de doping positivo y se le dio aviso de que se lo suspendía de manera provisoria. En el marco de la famosa maratón de aguas abiertas denominada Santa Fe-Coronda edición 2018 –tiene una fecha en el campeonato mundial de la disciplina–, Bértola se realizó una transfusión antes de la competencia, ya que se sentía muy débil físicamente para afrontar la prueba.

“Antes de competir estaba muy descompuesto, casi anémico. Y yo quería competir a toda costa. Estaba con una gastroenteritis muy fuerte y por eso decidí hacerme una transfusión de sangre 10 días antes de la carrera”, le dijo Guillermo Bértola a Infobae, que además aprovechó para desligar de culpas al médico que le efectuó el control previo a tirarse al agua.

bertola.jpg La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos confirmó la sanción a Guillermo Bértola

«Recién a principios del 2020 fue que la Federación Internacional de Natación, después de analizar los test que me hicieron entre 2018 y 2019, me indicaron que en ese control, los valores en sangre estaban más elevados de lo habitual”, agregó el nadador, que recordó que una vez que terminó la prueba que ganó en 2018, se descompuso y los médicos tuvieron que ponerle dos sueros para recuperarse.

“Yo no pienso que sea el final de mi carrera. Yo creo que voy a volver y también quiero predicar un poco con el ejemplo. No quiero desaparecer, sino que quiero decir ‘a veces hay que perder un poco para ganar más adelante’. La enseñanza que me deja es que en ese momento yo le tuve que haber hecho caso a mi cuerpo, que me decía que no podía competir, quedarme tranquilo y recuperarme. Por querer ganar, ahora perdí. Es un error. Los logros que conseguí los basé en los fracasos, eso es lo que aprendí. Es un gran error”, concluyó en hace un tiempo en diálogo con Infobae.