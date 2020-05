Gustavo Coleoni, ex entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, apuntó contra los directivos del club porque "es una falta de respeto" ser puesto en una lista de posible directores técnicos tras su renuncia del pasado marzo. "Le avisé a los hinchas que me corría y no me peleo con nadie. Todo el mundo me quiere en el club. Yo no soy opción de nadie ahí, en Central me quieren o no me quieren, que me pongan en una lista es una falta de respeto", contó Coleoni durante una entrevista en Instagram con el periodista César Merlo.

"Le pedí la posibilidad al presidente de volver después de transitar diferentes momentos en el club y ahora que no hay descensos y tenemos un predio, porque antes practicábamos en dos canchas de rugby. El mar está calmo y me hubiera gustado pegar la vuelta", detalló.

Gustavo Coleoni.jpg Sapito Coleoni cargó contra los directivos de Central Córdoba. Gentileza El Liberal

Alexis Ferrero fue nombrado manager del equipo santiagueño y Coleoni lo tuvo como futbolista en la Primera Nacional, donde ambos consiguieron el ascenso a la Superliga -hoy Liga Profesional-, pero la relación no quedó de buena manera tras el intento del entrenador de sentarse otra vez en el banco de suplentes de Central Córdoba.

El entrenador dejó su cargo después de 24 partidos al frente del equipo, con un subcampeonato histórico en la Copa Argentina y fuera de la zona de descensos -ahora suspendidos por el coronavirus-.

"El presidente me dijo dame 10 días y después vi que Omar De Felippe no arregló y que anunció que tenían otra opción, que en teoría era yo, me encuentro con el manager (Alexis Ferrero) que nombró tres posibles entrenadores, uno era mi nombre, y yo en Central Córdoba no estoy en una lista, así que mi vuelta no es una opción", cerró Coleoni.

Los nombres que se barajaron en estos días como posibles entrenadores fueron los de Omar Asad, Silvio Rudman, Leonardo Madelón y Pablo Lavallén.