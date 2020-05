Soldano: "No me importaba la plata, quería jugar en Boca"

Franco Soldano repasó aspectos de su carrera este jueves en diálogo con el podcast Hola, qué tal, ¿cómo va?, de Nicolás Laprovittola, y dejó algunas frases para destacar sobre su camino hasta llegar a Boca y lo que significó eso en su trayectoria.

"No me importaba la plata, yo quería venir a Boca. A mi viejo le dije: ‘No sé si estoy preparado ahora, pero tampoco sé si lo voy a estar alguna vez’. Estaba desesperado, tuve la ropa en la valija un mes", reveló acerca de cómo esperaba dar el paso mientras se desempeñaba en Grecia.

Para graficar la trascendencia que da jugar para el xeneize, el delantero relató: "Apenas llegué fui al supermercado a hacer las compras y me saludó el verdulero: 'Ah, vos sos Soldano, el que vino para Boca. Éxitos'. Esa misma semana debuté, a la otra fecha hago un gol y volví a ese súper: ya no me saludó nada más que el verdulero, fueron 50 personas las que estaban atrás mío. Ahí pensé: 'lo que genera esto en 15 días, no me imagino lo que puede llegar a pasar de acá en el tiempo'". Igual, también marcó: "Hay que estar fuerte de la cabeza y es muy difícil poder aislarse porque el 80 por ciento de los programas deportivos hablan de Boca y River. Cuando te va bien es tanta la gente que está atrás y te da su gratitud que es inexplicable".

Además, Sodano valoró: “Hacer un gol en la cancha de Boca fue mi sueño desde que tengo uso de razón. Jamás lo soñé como fue”, y también consideró: "Los jugadores que llegan a un club top desde un equipo mas chico tienen un plus". Por último, el lo colectivo dejó una reflexión: "El año pasado fue muy difícil para todos, después de perder la final en Madrid. El llevarnos bien como grupo nos ayudó mucho".