Uno Santa Fe | Ovación | Colo Colo

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Tras intensos días de negociación, Gustavo Quinteros no se convertirá en el nuevo técnico de Colo Colo de Chile

28 de agosto 2025 · 18:02hs
Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Tras intensos días de negociación, Gustavo Quinteros no se convertirá en el nuevo director técnico de Colo Colo de Chile. A pesar de los esfuerzos de la dirigencia, el DT no se siente preparado para afrontar el desafío, sin la garantía de un proyecto deportivo estable. Por este motivo en particular, continuará en búsqueda de nuevos horizontes.

Por otra parte, la drástica determinación causo cierta angustia porque Gustavo Quinteros siente un importante cariño por el “Cacique” por su gran ciclo en la institución deportiva, en donde conquistó: dos Copas Chile, un campeonato y una Supercopa de Chile.

Más allá de lo emotivo, la negativa de Quinteros deja en evidencia las dificultades estructurales que atraviesa Colo Colo: la falta de un plan sostenido a largo plazo, la inestabilidad dirigencial y la incertidumbre sobre el rumbo deportivo.

La imposibilidad de seducir a un entrenador con pasado exitoso en el club expone un problema mayor: sin un proyecto claro, resulta cada vez más complejo atraer perfiles de jerarquía capaces de devolverle al equipo el protagonismo que exige su historia.

¿Quién es el otro candidato apuntado en Colo Colo?

Después de la negativa de Quinteros, la comisión directiva de Colo Colo optó por enviarle una propuesta formal al entrenador argentino Gerardo Daniel Martino.

El “Tata” le comunicó a la directiva que se tomará unos días para evaluar la contundente propuesta para dirigir al Cacique.

Desde su salida del Inter Miami, en 2024, el ex director técnico de la Selección argentina se encuentra sin club. A pesar de no contar con rodaje en el banco de los suplentes, el Tata Martino podría llegar a Chile para dirigir a Colo Colo, un coloso que atraviesa una tensa situación y busca concretar buenos resultados deportivos para salir del pozo.

En caso hipotético caso de concretar una negociación exitosa, el argentino tendrá su primera experiencia en el futbol chileno. Un nuevo desafió para su larga trayectoria como entrenador, en donde dirigió grandes clubes, como lo son el Barcelona F.C y Newell's.

Colo Colo Gustavo Quinteros Chile
Noticias relacionadas
santa fe se prepara para recibir los juegos argentinos de alto rendimiento 2025

Santa Fe se prepara para recibir los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025

esta el fixture de la champions league con un formato que va sumando adeptos

Está el fixture de la Champions League con un formato que va sumando adeptos

los unicos jugadores de boca citados a la seleccion argentina por scaloni en toda su era

Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

rama femenina: toda la programacion para lo que viene en las distintas categorias

Rama Femenina: toda la programación para lo que viene en las distintas categorías

Lo último

Quién es Colo Cappelletti, el nuevo más buscado de Santa Fe tras la caída del Dibu Gómez

Quién es "Colo" Cappelletti, el nuevo "más buscado" de Santa Fe tras la caída del "Dibu" Gómez

Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Último Momento
Quién es Colo Cappelletti, el nuevo más buscado de Santa Fe tras la caída del Dibu Gómez

Quién es "Colo" Cappelletti, el nuevo "más buscado" de Santa Fe tras la caída del "Dibu" Gómez

Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Cerúndolo fue de más a menos, perdió con Riedi y quedó fuera del US Open

Cerúndolo fue de más a menos, perdió con Riedi y quedó fuera del US Open

Ovación
La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Colón ya tendría también día para recibir a Morón por la 32ª fecha

Colón ya tendría también día para recibir a Morón por la 32ª fecha

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Colón y la extraña posibilidad de repetir la formación titular

Colón y la extraña posibilidad de repetir la formación titular

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná