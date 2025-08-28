Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Tras intensos días de negociación, Gustavo Quinteros no se convertirá en el nuevo técnico de Colo Colo de Chile

Tras intensos días de negociación, Gustavo Quinteros no se convertirá en el nuevo director técnico de Colo Colo de Chile . A pesar de los esfuerzos de la dirigencia, el DT no se siente preparado para afrontar el desafío, sin la garantía de un proyecto deportivo estable. Por este motivo en particular, continuará en búsqueda de nuevos horizontes.

Por otra parte, la drástica determinación causo cierta angustia porque Gustavo Quinteros siente un importante cariño por el “Cacique” por su gran ciclo en la institución deportiva, en donde conquistó: dos Copas Chile, un campeonato y una Supercopa de Chile.

Más allá de lo emotivo, la negativa de Quinteros deja en evidencia las dificultades estructurales que atraviesa Colo Colo: la falta de un plan sostenido a largo plazo, la inestabilidad dirigencial y la incertidumbre sobre el rumbo deportivo.

La imposibilidad de seducir a un entrenador con pasado exitoso en el club expone un problema mayor: sin un proyecto claro, resulta cada vez más complejo atraer perfiles de jerarquía capaces de devolverle al equipo el protagonismo que exige su historia.

¿Quién es el otro candidato apuntado en Colo Colo?

Después de la negativa de Quinteros, la comisión directiva de Colo Colo optó por enviarle una propuesta formal al entrenador argentino Gerardo Daniel Martino.

El “Tata” le comunicó a la directiva que se tomará unos días para evaluar la contundente propuesta para dirigir al Cacique.

Desde su salida del Inter Miami, en 2024, el ex director técnico de la Selección argentina se encuentra sin club. A pesar de no contar con rodaje en el banco de los suplentes, el Tata Martino podría llegar a Chile para dirigir a Colo Colo, un coloso que atraviesa una tensa situación y busca concretar buenos resultados deportivos para salir del pozo.

En caso hipotético caso de concretar una negociación exitosa, el argentino tendrá su primera experiencia en el futbol chileno. Un nuevo desafió para su larga trayectoria como entrenador, en donde dirigió grandes clubes, como lo son el Barcelona F.C y Newell's.