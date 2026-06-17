Agustín Calleri continuará al frente de la Asociación Argentina de Tenis

El ex tenista Agustín Calleri continuará al frente de la institución por decisión unánime y ante la falta de listas opositoras. En el nuevo Consejo Directivo, Mariano Zabaleta quedó como vicepresidente.

"Tras dos gestiones, logramos cambiar la historia del tenis en Argentina. Hoy, el futuro de nuestro deporte ya no depende de los vaivenes de la economía; sino exclusivamente del talento y el esfuerzo de nuestros jugadores en la cancha", expresó el reelecto presidente, que además es el responsable de la Agencia Córdoba Deportes.

Calleri, diputado nacional en 2016, se impuso por primera vez como presidente de la AAT en mayo de 2018, cuando venció a José Luis Clerc. Cuatro años después obtuvo su primera reelección.

Agustín Calleri, reelegido por unanimidad

En el marco de la Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio Social N° 105 de la Asociación Argentina de Tenis llevada a cabo este martes en las instalaciones del club Asociación de Deportes Racionales, Agustín Calleri fue reelecto como Presidente de la institución madre del tenis argentino hasta 2030.

El acto contó con una importante participación de las entidades afiliadas y cumplió de forma exitosa con el Orden del Día establecido, lográndose la aprobación por unanimidad de la Memoria, el Balance General, el Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, el cual finalizó con un superávit cercano a los 153 millones de pesos.

El principal hito de la Asamblea fue la renovación de las autoridades del Consejo Directivo para los próximos cuatro años. Al no presentarse listas de oposición, la Junta Electoral proclamó formalmente a las autoridades de la única lista oficializada, denominada “Amor por el Tenis”.

Cómo quedó conformado el nuevo Consejo Directivo de la AAT

Presidente: Agustín Santiago Calleri

Vicepresidente I: Mariano Zabaleta

Vicepresidente II: Tomás Lynch

Vicepresidenta III: Marian Paula Morea

Secretario Administrativo: César Adrián Francis

Secretario del Interior: Juan Luis Pérez

Secretario Legal: Javier María Leal de Ibarra

Tesorero: Agustín Torcassi

Protesorero: Martín Horacio Jaite

Vocales titulares: Justo José de Urquiza Anchorena, Guillermo Coria, Alfredo René Horacio Pleguezuelos, Javier Soriano Colomer, Sergio Alejandro Echegaray, Adrián Adolfo Subinaga.

Vocales suplentes: Rubén Ariel Blanco, Gonzalo Gianera, Alfredo Carlos Minetti, Eduardo Augusto Arquez.

Miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora: Christian Ricardo Sterli, Diego Carlos Sola, Alejandro Fabián Strack.

Miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora: Víctor Hugo Cingolani.