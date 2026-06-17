Uno Santa Fe | Ovación | Mac Allister

Mac Allister: "Lo ganamos con Leo que es increíble"

“No hay palabras para describir a Leo y, si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedo claro que no es así“, agregó.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 08:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Mac Allister: Lo ganamos con Leo que es increíble

El futbolistas Alexis Mac Allister aseguró que la Selección argentina goleó a Argelia porque Lionel Messi es "increíble" a la vez que dijo que esperaban comenzar con una victoria el Mundial 2026.

"Lo ganamos con Leo que es increíble. No hay palabras para describir a Leo y, si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedo claro que no es así", manifestó.

Además, dijo: "Ganar era lo que esperábamos, era necesario porque ya tuvimos la experiencia de no empezar de la mejor manera. Jugamos ante un gran rival al que creo que se subestimó, pero nosotros nunca lo hicimos".

La particular visión de Mac Allister sobre el triunfo de la Argentina

“Arrancar de esta manera es muy lindo para la confianza, pero a la vez tenemos que seguir mejorando”, indicó mientras que agregó: "No se nos caen los anillos por pelearla. Tenemos al mejor del mundo”.

“Messi es una persona que habla y transmite mucho antes de los partidos y eso para nosotros es súper importante. Sabemos que es difícil ganar otra copa del mundo, pero este equipo lo puede hacer”, aseveró.

Mac Allister Messi Argentina
Noticias relacionadas
Agustín Calleri continuará al frente de la AAT hasta 2030.  

Agustín Calleri continuará al frente de la Asociación Argentina de Tenis

Nuevo Horizonte se medirá con Loyola en el predio Nery Pumpido por la Copa Concejo 0.0%.

Avanza la disputa de la Copa Concejo con dos encuentros atractivos

El puntero La Perla del Oeste visitará a El Quillá en el estadio Mono Roteta.  

Se pone en marcha la fecha 14 del Apertura José Luis Burtovoy

apertura a1: alma juniors y gimnasia forzaron desempates en semifinales

Apertura A1: Alma Juniors y Gimnasia forzaron desempates en semifinales

Lo último

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Último Momento
Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Actividad metalúrgica en rojo: operan a menos de 40% de su capacidad

Actividad metalúrgica en rojo: operan a menos de 40% de su capacidad

Gimnasia va por la gloria ante Quimsa en la Liga Nacional

Gimnasia va por la gloria ante Quimsa en la Liga Nacional

Ovación
Argentina rompió la racha negativa que arrastraba en debuts tras coronarse campeona

Argentina rompió la racha negativa que arrastraba en debuts tras coronarse campeona

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Los 16 goles de Leo Messi para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Los 16 goles de Leo Messi para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Las repercusiones de la actuación estelar de Messi en el debut en el Mundial

Las repercusiones de la actuación estelar de Messi en el debut en el Mundial

Cuál es el panorama de Argentina para lo que viene en el Mundial 2026

Cuál es el panorama de Argentina para lo que viene en el Mundial 2026

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber