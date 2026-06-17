Mac Allister: "Lo ganamos con Leo que es increíble"

“No hay palabras para describir a Leo y, si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedo claro que no es así“, agregó.

El futbolistas Alexis Mac Allister aseguró que la Selección argentina goleó a Argelia porque Lionel Messi es "increíble" a la vez que dijo que esperaban comenzar con una victoria el Mundial 2026.

"Lo ganamos con Leo que es increíble. No hay palabras para describir a Leo y, si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedo claro que no es así", manifestó.

Además, dijo: "Ganar era lo que esperábamos, era necesario porque ya tuvimos la experiencia de no empezar de la mejor manera. Jugamos ante un gran rival al que creo que se subestimó, pero nosotros nunca lo hicimos".

La particular visión de Mac Allister sobre el triunfo de la Argentina

“Arrancar de esta manera es muy lindo para la confianza, pero a la vez tenemos que seguir mejorando”, indicó mientras que agregó: "No se nos caen los anillos por pelearla. Tenemos al mejor del mundo”.

“Messi es una persona que habla y transmite mucho antes de los partidos y eso para nosotros es súper importante. Sabemos que es difícil ganar otra copa del mundo, pero este equipo lo puede hacer”, aseveró.