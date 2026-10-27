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Pujato: la PDI inspeccionó un desarmadero y recuperó dos vehículos con pedido de secuestro

El procedimiento se realizó en un predio de la localidad del departamento Las Colonias, donde fueron verificados 200 vehículos. Un Chevrolet Corsa y un Mercedes Benz registraban pedidos de secuestro activos.

27 de octubre 2026 · 10:48hs
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La Policía de Investigaciones inspeccionó un predio en Pujato.

La Policía de Investigaciones inspeccionó un predio en Pujato.

La Policía de Investigaciones (PDI) inspeccionó un desarmadero de la localidad de Pujato, en el departamento Las Colonias, y recuperó dos vehículos que presentaban pedidos de secuestro activos. El operativo se llevó adelante el pasado lunes con la colaboración de distintas dependencias policiales y de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).

El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Automotores de la PDI, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. La inspección se realizó en un predio ubicado sobre Callejón 29, con la participación de personal de la Unidad Regional XI, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de esa regional y de agentes de la APRAD.

La Policía de Investigaciones inspeccionó un predio en Pujato.

La Policía de Investigaciones inspeccionó un predio en Pujato.

La Policía de Investigaciones inspeccionó un predio en Pujato.

La Policía de Investigaciones inspeccionó un predio en Pujato.

Verificaron 200 vehículos en el desarmadero

Durante el operativo, los efectivos entrevistaron al encargado del predio, un hombre de 48 años que autorizó el ingreso de los agentes.

Posteriormente, se llevó adelante la verificación de 200 vehículos mediante consultas a los sistemas de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Como resultado de los controles, los investigadores detectaron dos automóviles que registraban pedidos de secuestro vigentes.

Uno de ellos era un Chevrolet Corsa, sobre el que pesaba una medida vigente desde el 7 de marzo de 2025. El segundo rodado era un Mercedes Benz, con un pedido de secuestro registrado desde el 19 de noviembre de 2020.

La Policía de Investigaciones inspeccionó un predio en Pujato.

La Policía de Investigaciones inspeccionó un predio en Pujato.

Un hombre fue imputado por encubrimiento agravado

Tras el hallazgo, intervino el fiscal Matías Palud, de la Fiscalía N.º 1, quien dispuso la notificación de derechos al imputado, identificado por sus iniciales como C. J. A., de 40 años.

La calificación legal atribuida es encubrimiento agravado de vehículo registrable.

Además, el fiscal ordenó que ambos automóviles permanezcan en sede policial en carácter de depositario judicial, luego de realizar el inventario correspondiente y el registro fotográfico de los rodados.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía, mientras se avanza con las actuaciones vinculadas a los vehículos que fueron detectados durante la inspección del desarmadero de Pujato.

Pujato PDI desarmaderos vehículos secuestro
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