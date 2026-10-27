Riquelme elogió a Facundo Farías y lo comparó con Carlos Tevez por una virtud especial

En la previa del Superclásico ante River, Riquelme destacó las cualidades de varios futbolistas del ámbito local y resaltó al ex Colón.

Juan Román Riquelme puso la lupa sobre distintos futbolistas del fútbol argentino en la previa del Superclásico entre Boca y River. Entre los nombres que destacó aparecieron Thiago Almada, Ángel Correa, Alex Luna, Thiago Palacios, Lucas Zelarayán, Franco Vázquez y Facundo Farías, delantero de San Lorenzo al que comparó con Carlos Tevez por su capacidad para proteger la pelota y utilizar el cuerpo ante los defensores.

La característica de Farías que le recordó a Tevez

El presidente de Boca puso el foco en una virtud que considera cada vez menos frecuente entre los futbolistas: la habilidad para cubrir el balón con el cuerpo y resistir la presión de los rivales. En ese sentido, encontró similitudes entre los movimientos de Farías y los que caracterizaban al Apache durante su carrera.

“Cubre la pelota como en el barrio y eso pocos jugadores lo saben hacer. Cuando gira me hace acordar mucho a Tevez cuando te chocaba antes de que te llegue la pelota”, expresó Riquelme al destacar las condiciones del atacante.

El elogio de Riquelme en la previa del Superclásico

La mención a Farías formó parte de una mirada más amplia de Riquelme sobre los futbolistas que se desempeñan en el ámbito local, en los días previos al cruce entre Boca y River. El dirigente valoró especialmente los recursos técnicos y físicos que permiten a un jugador resolver situaciones de espaldas al arco y sostener la posesión ante la marca rival.

La comparación con Tevez representa un reconocimiento significativo para el delantero de San Lorenzo, ya que remite a una de las características más reconocidas del exatacante de Boca: su potencia para proteger la pelota, girar ante los defensores y generar ventajas en espacios reducidos.