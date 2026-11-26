El Nuevo Car Show tendrá una definición apasionante el próximo 6 de diciembre en Rafaela. Con 54 puntos en juego, serán varios los que llegan con posibilidades matemáticas ser campeones.

El cierre del Nuevo Car Show en Rafaela reunirá todos los condimentos para un cierre de temporada apasionante.

La temporada 2026 del Nuevo Car Show se prepara para su capítulo final. El próximo 6 de diciembre, el autódromo de Rafaela será escenario del Gran Premio SeguryRaf – Copa Coronación 2026 MTH, donde se definirán los cinco campeonatos de la categoría en una jornada que promete grandes emociones. Con un total de 54 puntos en juego, producto del puntaje y medio que entregará esta última competencia, serán 34 los pilotos que llegarán con chances matemáticas de alcanzar la corona. Las cinco divisionales presentan distintos escenarios de definición, con varios protagonistas separados por diferencias mínimas y la expectativa de una última carrera que puede modificar por completo el desenlace de la temporada.

Se viene el coronación del Car Show en Rafaela

La Clase 1, Clase 2, Clase 3, TC 4000 y Fiat 600 TS tendrán sus campeones 2026 en una jornada especial para el automovilismo regional, con Rafaela como escenario y un gran objetivo por delante para cada equipo: cerrar el año levantando la copa. El próximo 6 de diciembre, el Nuevo Car Show bajará el telón de su temporada con cinco títulos por definir y 34 pilotos dispuestos a darlo todo hasta la bandera a cuadros.

El TC 4000 será la categoría con mayor cantidad de candidatos a la conquista en 2026: nada menos que once protagonistas llegan con posibilidades de consagrarse. Brian Yacob de Ford (1 victoria) y Agustín Arinci de Chevrolet (2 victorias) comparten la primera posición con 106 puntos, mientras que Juan Pablo Main se encuentra solo a cinco unidades de ellos, pero con la obligación reglamentaria de ganar la final de Rafaela para consagrarse. Juan Cruz Di Palma (1 victoria) y Marcos Karlen (2 victorias) también buscarán aprovechar la última fecha, el de Arrecifes llega 10 puntos debajo de los punteros, mientras que Karlen (último ganador en Rafaela) se ubica a 12 de los líderes. Luego aparecen Fabio Canciani, Mauricio Chiaverano, Mauro Perassi, Walter Belich, Valentín Toldo y Nahuel Pizzi, todos ellos con posibilidades de soñar hasta el último día.

El próximo 6 de diciembre, el Nuevo Car Show bajará el telón de su temporada en el circuito ubicado en Rafaela.

La divisional Fiat 600 TS también tendrá su definición con cuatro protagonistas. Alejandro Saucedo llega como líder con 135 puntos, siendo el puntero de campeonato que más holgado arriba a la definición de Rafaela. El corondino es perseguido por Pablo Gieco, que acumula 95 unidades. Pablo Tedeschi y Alex Diego Weppler completan el grupo de pilotos que mantienen sus posibilidades de alcanzar el campeonato.

La Clase 1 tendrá cinco pilotos con posibilidades de consagrarse. Nicolás Benito llega como líder con 135 puntos tras ser el más ganador de la temporada con 6 victorias. El santafesino Franco Beatini, que ganó 4 series durante el año, llega 20 puntos abajo al coronación, mientras que Matías Scaglia, ganador en 2 finales durante el 2026, encara la definición a 22 puntos de Benito. Claudio Caglieris y Esteban Flores, con 101 y 87 puntos sumados respectivamente, se mantienen con posibilidades matemáticas previo a la cita decisiva.

La Clase 2 será otra de las divisionales con una importante cantidad de candidatos. Nicolás González llega como puntero con 125 unidades atesorando una pole position; una victoria en serie y tres finales ganadas esta temporada, buscando defender esa posición en su ciudad. Detrás aparecen José Luis Costamagna y Thiago Ferrari, separados por apenas un punto entre ellos y distanciados por 22 y 23 unidades respectivamente del líder del torneo, mientras que Mateo Carrera, Ignacio Nieto, Nicolás Rubino, Franco Melli, Valentino Paulini y Martín Garino también conservan posibilidades matemáticas.

La Clase 1, Clase 2, Clase 3, TC 4000 y Fiat 600 TS tendrán sus campeones 2026 en una jornada especial para el automovilismo regional.

En la Clase 3, el timbuense Joel Borgobello encabeza el campeonato con 131 puntos, producto de haber conseguido dos poles, 3 victorias en series y 3 conquistas en finales (dos de ellas dentro de la Copa). Sin embargo, la diferencia con sus perseguidores todavía permite imaginar una definición con alternativas: el rosarino Franco Sánchez suma 112 unidades y Andrés Cief 111, quedando los 3 máximos candidatos a la corona encerrados en 20 puntos. Nicolás Bonello y Valentín Balestrini completan la nómina de candidatos.