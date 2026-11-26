Los Pumas 7s tendrán un nuevo fin de semana de actividad en el Circuito Mundial de juego reducido, con la primera etapa en Dubai, en el estadio The Sevens.

Todo listo para el comienzo del Seven de Dubai con la presencia de Los Pumas 7´s.

El rugby seven inicia su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con una doble jornada internacional en Dubái. La nueva temporada de la HSBC SVNS Series y el torneo SVNS 3 reunirán a los principales seleccionados del mundo durante tres días de competencia. El objetivo será comenzar a sumar resultados en un ciclo olímpico que tendrá 11 plazas disponibles por rama. Los cuatro mejores equipos masculinos y femeninos de la Championship Series, integrada por tres torneos, conseguirán la clasificación directa, junto con Estados Unidos, país anfitrión.

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Argentina debuta ante Sudáfrica en Dubai

Uno de los encuentros destacados de la rama masculina será el debut de Argentina frente a Sudáfrica, vigente campeón del circuito. Los Blitzboks también se medirán con Australia y Estados Unidos durante la primera jornada. El seleccionado argentino dirigido por Santiago Gómez Cora debutará el sábado ante Sudáfrica, campeón de la última campaña y rival de la única final que disputó en el torneo, en 2023.

La primera gira de la temporada, que continuará la semana siguiente en Ciudad del Cabo, se completará con los duelos ante Estados Unidos y Australia, en una jornada que exigirá madrugar a los hinchas argentinos.

Argentina buscará comenzar con el pie derecho ante uno de los equipos más fuertes del circuito y avanzar en la competencia por un trofeo que aún no forma parte del palmarés de este exitoso ciclo.

El plantel para las primeras dos etapas de la temporada está integrado por Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Francisco Calello, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Luca Juliano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

En mujeres, Australia comenzará la defensa de su título ante Francia, Estados Unidos y España. Nueva Zelanda, otro de los candidatos, enfrentará a Japón, Canadá y Fiji. En paralelo, el torneo SVNS 3 reunirá a seis seleccionados por rama, que buscarán dos lugares disponibles en la SVNS 2.

Luego de Dubái, el circuito principal continuará por Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver y Nueva York. El Campeonato Mundial tendrá sus etapas finales en Hong Kong, Valladolid y Burdeos, entre abril y mayo de 2027. Así comienza una nueva temporada del rugby seven internacional, con el desafío de alcanzar uno de los lugares disponibles en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El fixture de Los Pumas Seven en Dubai:

Sábado 28 de noviembre - Grupo A

4:52: Argentina vs. Sudáfrica

07:33: Argentina vs. Estados Unidos

12:16: Argentina vs. Australia