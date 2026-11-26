La medida comenzará a regir el 1 de diciembre y alcanzará también a los ingresos de San Lorenzo Centro y La Ribera. Los conductores que no tengan el dispositivo contarán con 30 días para pagar el paso y adherirse al sistema antes de recibir una multa.

Desde el 1 de diciembre, una de las cabinas del peaje del acceso al aeropuerto de Sauce Viejo , sobre la autopista Rosario-Santa Fe, comenzará a funcionar exclusivamente con Telepase. La medida también se implementará en las estaciones de San Lorenzo Centro, en el kilómetro 16, y La Ribera, en el kilómetro 30.

La decisión apunta a avanzar con la automatización del cobro en tres estaciones que, según explicaron desde la coordinación del sistema, ya registran una alta adhesión al Telepase, superior al 80%.

En diálogo con De 12 a 14 (El Tres), Juan Pablo Trevisan, coordinador del Telepase en la autopista Rosario-Santa Fe, explicó que la selección de esos tres puntos responde precisamente al nivel de utilización del sistema.

Para quienes atraviesen las cabinas exclusivas sin contar con el dispositivo, se estableció un período de regularización de 30 días. Durante ese plazo podrán abonar el paso realizado y completar la adhesión al Telepase. Si cumplen con ambos requisitos dentro de ese período, no recibirán una multa.

Una vez vencido ese plazo sin que se regularice la situación, los registros serán enviados a la Agencia Provincial de Seguridad Vial para que emita la sanción correspondiente.

De todos modos, los tres accesos mantendrán caminos alternativos para quienes prefieran pagar manualmente en efectivo.

Cómo tramitar el Telepase

El trámite es gratuito y puede realizarse de manera presencial u online. En la traza de la autopista hay dos oficinas habilitadas:

Kilómetro 28: en la estación de servicio ubicada a la altura de La Ribera. Atiende de lunes a viernes, de 8 a 16.

Kilómetro 141: en el peaje troncal, antes de llegar a Santa Fe. Atiende de lunes a viernes, de 8 a 13.30 y de 14.30 a 20, y los sábados de 8 a 13.30.

Para registrarse se solicita DNI, datos de contacto, información del vehículo y un medio de pago, que puede ser tarjeta de crédito, débito o Mercado Pago. En el momento se entrega la oblea con chip para colocar en el parabrisas.

También se puede completar la gestión a través de telepase.com.ar o mediante la aplicación de Mercado Pago.

Los dispositivos pueden retirarse sin costo en más de 90 puntos habilitados en la provincia de Santa Fe, entre ellos Rosario, Funes y Casilda. Otra opción es solicitar el envío a domicilio, con el costo correspondiente.

Por último, desde la coordinación recomendaron que, ante la venta de un vehículo, no se retire el dispositivo sin realizar previamente la baja formal de la patente a través de los canales habilitados.