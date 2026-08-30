Banco Central: Cuvertino reclamó una reforma que incluya a las provincias y fortalezca una Argentina productiva

El diputado provincial de Santa Fe, Mariano Cuvertino, cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aprobada en Diputados y planteó la necesidad de federalizar la institución. “La única reforma verdaderamente transformadora es que las provincias tengan voz y voto”, sostuvo

La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central abrió un nuevo debate sobre el rol que debe cumplir la principal autoridad monetaria del país. Para el diputado provincial de Santa Fe Mariano Cuvertino , la discusión no debería limitarse a la independencia del organismo ni a la prohibición del financiamiento al Tesoro, sino avanzar hacia una institución que contemple las necesidades productivas y sociales de todo el territorio argentino.

En una columna de opinión, Cuvertino cuestionó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei , al considerar que reduce el objetivo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a la preservación del valor de la moneda y al establecimiento de límites sobre la asistencia al Tesoro.

Según el legislador, la iniciativa representa una oportunidad para discutir qué tipo de Banco Central necesita una Argentina federal, productiva y atravesada por fuertes desigualdades sociales y territoriales.

Cuvertino cuestionó el nuevo rol que se pretende para el Banco Central

El diputado recordó que las últimas reformas de la Carta Orgánica del BCRA, realizadas en 1992 y 2012, ampliaron los objetivos de la institución. Además de preservar el valor de la moneda, incorporaron cuestiones vinculadas con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social.

En ese sentido, sostuvo que la propuesta del oficialismo implica un regreso al esquema de 1992, aunque con un énfasis particular en impedir el financiamiento del Estado.

Cuvertino reconoció que, por la historia económica argentina, resulta razonable establecer límites a las decisiones fiscales. Sin embargo, cuestionó que se atribuya al Banco Central la responsabilidad central sobre el déficit.

“El déficit es una atribución del Congreso, que vota el presupuesto, y del Ejecutivo, que lo diseña y ejecuta, no del Banco Central”, planteó. Para el legislador santafesino, la eliminación de herramientas de política monetaria puede resultar contraproducente frente a situaciones extraordinarias, como crisis internacionales o emergencias económicas, en las que el Estado necesita contar con instrumentos para amortiguar sus efectos.

El tipo de cambio, las tasas y el endeudamiento, en el centro del debate

Cuvertino también puso el foco en otros factores que, a su entender, explican buena parte de los ciclos de crisis de la economía argentina: las tasas de interés, el régimen cambiario y el endeudamiento.

En ese marco, cuestionó que esos aspectos tengan un lugar secundario en la discusión pública sobre la reforma del Banco Central y advirtió sobre los efectos que puede tener una política de apreciación cambiaria sobre la producción y el empleo.

El diputado comparó el escenario actual con la experiencia de la convertibilidad de la década de 1990, al señalar que una estrategia basada en un tipo de cambio apreciado puede generar beneficios en el corto plazo, pero terminar afectando la estructura productiva y social.

Para Cuvertino, Argentina necesita avanzar hacia un pacto fiscal de largo plazo, acompañado por un acuerdo monetario y cambiario que permita evitar los ciclos recurrentes de crisis. “La reforma va en sentido contrario: busca blindar una estrategia de apreciación cambiaria”, sostuvo.

“Se habla de independencia, pero poco de gobernanza”

Otro de los puntos cuestionados por el diputado santafesino es el concepto de independencia del Banco Central. La reforma aprobada en Diputados busca establecer mayores condiciones para la remoción del presidente y de los integrantes del Directorio del BCRA, con el objetivo de otorgar mayor estabilidad institucional a sus autoridades.

Cuvertino consideró que la independencia técnica es un objetivo importante, pero advirtió que no puede analizarse por separado de la gobernanza de la institución.

En ese sentido, cuestionó la actual relación entre las autoridades económicas nacionales y sostuvo que una mayor permanencia de los funcionarios no necesariamente implica una mayor independencia del Banco Central. “La cuestión no es solamente blindar al Banco Central de la política, sino discutir qué intereses representa y cómo se toman las decisiones”, planteó.

La propuesta de federalizar el Banco Central

El principal planteo de Cuvertino apunta a federalizar el Banco Central y otorgar a las provincias una participación concreta en las decisiones de la institución.

El legislador recordó que la propia Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 6, contempla la posibilidad de establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda.

Desde esa perspectiva, planteó la necesidad de construir una institución cuya política monetaria, cambiaria y crediticia tenga en cuenta las realidades económicas de las distintas regiones del país. “La Argentina necesita reformar el Banco Central. Y la Constitución ya prevé cómo”, sostuvo.

Cuvertino destacó además un proyecto presentado en el Congreso por Mónica Fein y Esteban Paulón, que proponía incorporar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la estructura institucional del Banco Central mediante organismos regionales de coordinación económico-financiera.

“Federalizar no significa repartir sillas”

Para el diputado santafesino, incorporar una perspectiva federal al Banco Central no debería traducirse simplemente en distribuir cargos entre dirigentes políticos.

“Federalizar el Banco Central no significa repartir sillas entre aliados”, afirmó, y sostuvo que el objetivo debería ser fortalecer la gobernanza de la institución y ampliar la representación de los intereses productivos de todo el país.

En particular, planteó que las decisiones sobre política monetaria, cambiaria y crediticia deberían contemplar las necesidades de las economías regionales, las pymes, los trabajadores, los exportadores y las provincias.

El planteo adquiere especial relevancia para distritos productivos como Santa Fe, donde sectores vinculados con la agroindustria, la industria, el comercio y las economías regionales tienen un peso significativo en la generación de empleo y divisas.

El Senado, ante una definición clave

Cuvertino consideró que el debate abierto por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central constituye una oportunidad que la Argentina no debería desaprovechar.

“El gobierno abrió una discusión necesaria, pero la reforma aprobada en Diputados no ataca los problemas de siempre. Los blinda”, cuestionó.

Ahora, el proyecto deberá ser tratado por el Senado de la Nación, donde se definirá si la reforma avanza en los términos aprobados por Diputados o si se incorporan modificaciones.

Para el legislador santafesino, la discusión excede la duración de un gobierno y plantea una cuestión estructural: qué tipo de institución monetaria necesita el país para evitar nuevas crisis y, al mismo tiempo, promover el desarrollo de sus regiones.

“El Senado tiene ahora la última palabra”, concluyó. “Puede mantener a los privilegiados de siempre o puede animarse a más y construir, por primera vez en casi un siglo, el Banco Central que la Argentina federal y productiva necesita”.