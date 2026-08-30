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Vax Team: la estrategia de Santa Fe que logró mejorar las coberturas de vacunación infantil

La iniciativa comenzó en marzo y ya muestra resultados concretos. Las coberturas mejoraron entre 5 y 7 puntos en vacunas para niños de 5 y 11 años

30 de agosto 2026 · 11:46hs
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Vax Team

gentileza

"Vax Team", el plan para recuperar la vacunación infantil 

La Provincia de Santa Fe mejoró las coberturas de vacunación infantil durante el primer semestre de 2026 y recibió un reconocimiento de Unicef Argentina por el trabajo desarrollado en el territorio para recuperar esquemas de inmunización.

El dato fue destacado durante una jornada realizada en Rosario, que reunió a equipos de vacunación de las Regiones de Salud Rosario y Venado Tuerto. El encuentro fue encabezado por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y tuvo como uno de sus ejes el análisis de los resultados obtenidos a partir de las estrategias implementadas para aumentar la cobertura de las vacunas del calendario.

Según los datos presentados, las coberturas de vacunación en Santa Fe registraron mejoras de entre 5 y 7 puntos porcentuales durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. El avance se observó especialmente en los refuerzos correspondientes a los 5 años y en las vacunas indicadas para los 11 años.

El reconocimiento de Unicef al trabajo de Santa Fe

Durante la actividad, el Oficial de Salud de Unicef Argentina, Mariano Aizpurúa, destacó la evolución registrada en la provincia y puso el foco en el trabajo que realizan los equipos de salud para llegar a niños, niñas y adolescentes que tienen esquemas de vacunación incompletos.

"La Provincia de Santa Fe viene mostrando avances, mejores resultados en la evolución de las coberturas", señaló Aizpurúa, quien vinculó estos resultados con los esfuerzos programáticos y con el trabajo territorial de los equipos de salud.

El representante de Unicef remarcó además que la vacunación constituye una prioridad global para el organismo y valoró que la inmunización forme parte de las políticas sanitarias impulsadas por Santa Fe.

En ese marco, también destacó el reciente acuerdo de entendimiento entre el gobernador Maximiliano Pullaro y Unicef , que contempla a la inmunización entre los principales ejes de cooperación.

Aizpurúa también resaltó el impacto histórico de las vacunas. Según explicó, casi 150 millones de personas se salvaron en los últimos 50 años gracias a las vacunas, y cerca de 100 millones de esas vidas estuvieron relacionadas con la vacunación contra el sarampión.

Vax Team, la estrategia para recuperar vacunas en niños y adolescentes

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la presentación de los resultados de Vax Team, la estrategia que la Provincia puso en marcha en marzo de 2026 para promover y facilitar la vacunación de niños y niñas en edad escolar.

La iniciativa busca acercar las vacunas a la población y detectar a quienes tienen dosis pendientes mediante un trabajo articulado entre diferentes áreas del Estado.

"En diciembre anunciamos la campaña Vax Team con el gobernador Maximiliano Pullaro, una política de Estado que, además de estar en marcha, nos permite mostrar resultados concretos a cuatro meses de comenzar a implementarla", señaló la ministra Silvia Ciancio.

La funcionaria destacó especialmente el compromiso de los equipos que trabajan en los barrios y localidades de la provincia.

"El valor más grande de esta estrategia es el equipo que se comprometió con esta política, que trabaja todos los días en el territorio para salir a buscar a los santafesinos y hace todo lo necesario para acercar las vacunas", sostuvo.

Ciancio afirmó además que la vacunación es una de las principales herramientas de prevención sanitaria y remarcó que el objetivo es consolidar una política pública que pueda sostenerse más allá de las distintas gestiones.

Una estrategia que articula Salud, Educación y territorio

Vax Team se desarrolla mediante una articulación entre los ministerios de Salud y Educación, con la participación de otras áreas y dispositivos provinciales.

La estrategia incluye el trabajo conjunto con Cultura, legisladores y programas como Santa Fe Acá, Santa Fe Acá Escuela y Agendá Salud, con el objetivo de ampliar el acceso a la vacunación y facilitar la recuperación de esquemas incompletos.

Durante la jornada en Rosario, los equipos sanitarios también compartieron experiencias y analizaron las principales dificultades encontradas en el territorio, además de identificar oportunidades para mejorar los resultados.

El encuentro reunió a trabajadores de distintas localidades y permitió intercambiar experiencias sobre las estrategias utilizadas para acercar las vacunas a la población.

También analizaron otras campañas de vacunación

Además de las vacunas correspondientes al calendario infantil, durante la jornada se presentaron avances relacionados con campañas específicas de vacunación, entre ellas las destinadas a prevenir gripe, virus sincicial respiratorio y dengue.

La actividad buscó reconocer el trabajo cotidiano de los vacunadores y vacunadoras y, al mismo tiempo, generar un espacio de evaluación para ajustar las estrategias implementadas.

Participaron el ministro de Educación, José Goity; la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; las secretarias de Salud, Andrea Uboldi, y de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa; y las diputadas provinciales Sonia Martorano y Varinia Drisun, entre otros funcionarios y referentes.

También expusieron representantes de distintos equipos territoriales: Vanesa Chávez, por la Municipalidad de Rosario; Gabriela Biolatto y Lorena Bacaloni, por el Samco de María Susana; y Carolina Oronas, por Venado Tuerto.

La jornada tuvo además un momento artístico cuando César Basualdo, enfermero del Samco de Álvarez y del centro de salud de Piñero, realizó una presentación musical para los trabajadores presentes.

• LEER MÁS: Por primera vez, Unicef mide el panorama de la infancia en la provincia: cómo está Santa Fe y cuáles son sus principales desafíos

Santa Fe estrategia vacunación infantil Unicef
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