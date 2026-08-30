Préstamos usureros y juego clandestino: la otra cara del endeudamiento en los barrios populares de Santa Fe

La falta de acceso al crédito formal empuja a familias de barrios populares a recurrir a préstamos informales con intereses abusivos. Una referente barrial advirtió que algunas de estas situaciones terminan en extorsiones, pérdida de viviendas y reclutamiento para el narcomenudeo

La combinación entre ludopatía digital, préstamos informales y endeudamiento genera así un escenario de mayor vulnerabilidad para familias que ya enfrentan dificultades económicas.

El endeudamiento de las familias se convirtió en una problemática que golpea con especial fuerza a los sectores más vulnerables. En los barrios populares de Santa Fe , la falta de acceso al sistema financiero formal lleva a muchas familias a recurrir a prestamistas informales , en algunos casos vinculados al narcomenudeo , generando un circuito que puede terminar en situaciones de extrema gravedad.

La referente barrial Claudia Albornoz expuso esta problemática durante una entrevista en el programa De 12 a 14, de El Tres, donde describió la realidad que atraviesan numerosos hogares, principalmente aquellos encabezados por mujeres.

Según explicó, la imposibilidad de acceder a un préstamo bancario por no contar con un recibo de sueldo lleva a muchas familias a buscar alternativas informales para afrontar gastos básicos como la alimentación, la vestimenta o el pago de servicios.

Préstamos informales y usura en los barrios

Albornoz señaló que una de las modalidades que se observa en los barrios es la de préstamos otorgados por personas vinculadas a la venta de drogas. La referente barrial aseguró que, en algunos casos, los prestamistas llegan a retener las tarjetas de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como garantía de los préstamos.

El problema se profundiza cuando las familias no pueden afrontar las cuotas y los intereses acumulados. De acuerdo con el testimonio de Albornoz, las consecuencias pueden superar ampliamente el aspecto económico y derivar en amenazas, extorsiones y pérdida de viviendas.

En los casos más extremos, sostuvo, quienes contraen las deudas pueden ser presionados para incorporarse a la venta de cocaína como mecanismo para cancelar el dinero adeudado. De esta manera, el circuito de endeudamiento y usura termina alimentando otras actividades delictivas y favoreciendo el crecimiento del narcomenudeo en los barrios.

El avance de los casinos virtuales clandestinos

A este escenario se suma otra problemática que ganó terreno en los últimos años: el crecimiento del juego online clandestino. Según relató Albornoz, en distintos barrios comenzó a aparecer la figura de las denominadas "cajeras", generalmente mujeres jóvenes que ofrecen una alternativa de ingreso económico a través de la carga de fichas y la promoción de casinos virtuales.

La modalidad se desarrolla principalmente mediante WhatsApp, donde se comparten enlaces para acceder a plataformas de apuestas y se realizan cargas de dinero.

La referente señaló que algunas de estas mujeres concurren a comedores y espacios comunitarios para contactar a otras personas y enseñarles el funcionamiento de estos sistemas.

La combinación entre ludopatía digital, préstamos informales y endeudamiento genera así un escenario de mayor vulnerabilidad para familias que ya enfrentan dificultades económicas.

El endeudamiento familiar llega al Congreso

La problemática también comenzó a ocupar un lugar central en la agenda política. Durante este miércoles, la oposición logró que la Cámara de Diputados de la Nación convoque a una sesión para abordar el endeudamiento de las familias, que se realizará el próximo 9 de septiembre.

El objetivo es poner en discusión la situación de millones de argentinos que acumulan compromisos financieros a través de tarjetas de crédito, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias, con un crecimiento de los casos de mora.

De acuerdo con los datos mencionados en el marco de este debate, alrededor de 20 millones de personas se encuentran endeudadas y unas 6 millones están en situación de mora.

Mientras en los sectores medios el endeudamiento suele canalizarse a través del sistema financiero formal, las familias de los barrios populares enfrentan una realidad diferente: la imposibilidad de acceder al crédito bancario las empuja hacia circuitos informales de préstamos, donde las condiciones y las consecuencias pueden ser mucho más graves.

El debate parlamentario buscará abordar las distintas dimensiones del problema, desde el costo del crédito y la morosidad hasta las consecuencias sociales que genera el sobreendeudamiento de los hogares.

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