Pullaro destacó el crecimiento del turismo y la identidad cultural santafesina en el Festival del Pescador

El gobernador participó de la segunda noche de la 40ª edición del tradicional evento en Sauce Viejo, donde resaltó el rol de la cultura y el turismo como motores del desarrollo provincial y valoró el trabajo articulado entre el Estado y la comunidad.

11 de enero 2026 · 18:49hs
En el marco de la segunda noche de la 40ª edición del Festival Provincial del Pescador, que se desarrolla en la localidad de Sauce Viejo, el gobernador Maximiliano Pullaro puso en valor el crecimiento del turismo en la provincia y destacó la importancia de este tipo de eventos como una expresión central de la identidad cultural santafesina.

Durante su recorrida por el predio, el mandatario provincial afirmó que “estos festivales tienen que ver con nuestra identidad cultural, con lo que nos gusta y con lo que somos los santafesinos”, y agradeció el trabajo conjunto entre el municipio, la Provincia y los vecinos que hacen posible la realización de un evento de gran convocatoria. En ese sentido, subrayó el compromiso de “mucha gente que trabaja para que esto salga bien y para sostener un festival tan grande”.

Pullaro también hizo hincapié en el impacto económico del turismo de cercanía, especialmente en el contexto actual, y remarcó que Santa Fe ofrece una amplia agenda de propuestas durante los meses de verano. “Hay muchas personas que no pueden irse de vacaciones, y la provincia de Santa Fe ofrece durante enero y febrero festivales, lagunas, ríos, piletas, actividades culturales y deportivas”, señaló. Además, sostuvo que “Santa Fe, además de ser la provincia más productiva del país, es una provincia turística que se prepara para recibir visitantes y para que su propia gente la pase bien”.

En ese marco, el gobernador explicó que la provincia viene desarrollando una política turística integral, basada en la conformación de nueve corredores turísticos que articulan historia, música, gastronomía, paisajes naturales e infraestructura, con el objetivo de consolidar al turismo como una fuente de empleo y desarrollo en todo el territorio santafesino.

Por otra parte, Pullaro se refirió a los próximos desafíos en materia deportiva y turística, y destacó la organización de los Juegos Suramericanos, que se llevarán a cabo en la provincia. “Van a venir miles de atletas internacionales y se van a disputar competencias en más de 40 disciplinas. Es el evento deportivo más grande de Sudamérica y nos estamos preparando para que Santa Fe dé un salto de calidad”, expresó.

Finalmente, el mandatario valoró el trabajo articulado en materia de seguridad junto al municipio de Sauce Viejo para garantizar el normal desarrollo del festival. “Hay muchísima gente participando y se organizó un operativo muy importante para que todos puedan disfrutar con tranquilidad”, concluyó.

