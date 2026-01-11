Caso Damián Strada: revelan que la salud mental de la mujer imputada podría condicionar el proceso judicial

La Junta Especial de Salud Mental determinó que, si bien la mujer detenida comprende su situación procesal, presenta limitaciones cognitivas y de autonomía que dificultan su defensa activa. El informe podría modificar su situación de prisión preventiva tras la feria judicial.

Crimen de Damián Strada: se conoció la pericia de la Junta de Salud Mental de la mujer detenida

A casi dos meses de la ratificación de la prisión preventiva para los dos acusados por el brutal homicidio de Damián Strada en Laguna Paiva, la causa sumó un elemento clave que podría cambiar el rumbo de la investigación sobre el crimen del joven oriundo de María Luisa.

El resultado de las pericias realizadas por la Junta Especial de Salud Mental a L. N. T., la joven de 21 años imputada en la causa, advierte sobre dificultades en su capacidad subjetiva para afrontar el proceso penal.

Las conclusiones de la Junta sobre la mujer detenida

El examen, solicitado por la defensa para evaluar la capacidad procesal de la mujer y posibles antecedentes de violencia de género, arrojó resultados matizados. Según el informe al que tuvo acceso Sol Play, los especialistas confirmaron que la imputada posee capacidad de comprensión general: reconoce su condición de detenida y entiende la existencia de un proceso judicial en su contra.

Sin embargo, el documento subraya advertencias significativas sobre su salud mental:

Limitaciones cognitivas: presenta un pensamiento "concreto y literal" con escasa capacidad de simbolización.

Falta de autonomía: se detectaron marcadas dificultades para tomar decisiones de manera independiente.

Incidencia procesal: los peritos concluyeron que estas condiciones "podrían incidir en su participación activa en el proceso" y que requerirá asistencia letrada y acompañamiento psicológico permanente para ejercer su defensa.

Por otro lado, el informe fue determinante al descartar que la joven represente un riesgo para sí misma o para terceras personas en el presente.

El escenario tras la feria judicial

L. N. T. se encuentra actualmente bajo la carátula de coautora de homicidio triplemente calificado, la misma imputación que pesa sobre su pareja, A. J. G. R. Ambos permanecen detenidos por el crimen del joven oriundo de María Luisa, cuyo cuerpo fue hallado en la zona de Laguna Paiva.

Con la conclusión de la feria judicial de enero, se espera que estos resultados técnicos sean el argumento principal para una posible revisión de la medida cautelar. La defensa buscará determinar si, ante las limitaciones detectadas, la prisión preventiva sigue siendo la medida más adecuada o si corresponde un cambio en las condiciones de su detención.