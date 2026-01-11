Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión está interesado en el mediocampista central Iván Gómez

Sabiendo que es complicado retener a Mauricio Martínez y sumar a Rodrigo Saravia, el DT de Unión Leonardo Madelón tiene como opción al volante Iván Gómez

11 de enero 2026 · 19:07hs
Unión mostró interés por el volante central Iván Gómez.

La prioridad para Leonardo Madelón era mantener dentro del plantel a Mauricio Martínez. Pero por el momento, el volante sigue sin definir su destino y parece complicado que pueda seguir vistiendo la camiseta de Unión.

Unión tiene en carpeta a Iván Gómez

Frente a este panorama, el entrenador rojiblanco apuntó al volante central Rodrigo Saravia, quien no es tenido en cuenta en Belgrano, pero tiene un año más de contrato con el Pirata.

Sucede que para salir, debe resarcir al club y Unión además debería hacer una erogación importante. Incluso se menciona que el Tate tendría que poner más dinero para traer a Saravia, que para asegurar la continuidad de Martínez.

Por ello, en las últimas horas se mencionó que Unión estaría interesado en el mediocampista Iván Goméz, quien en 2025 jugó en Central Córdoba, pero su pase pertenece a Platense y tiene contrato con el Calamar hasta diciembre de 2027.

No obstante, se dice que además de Unión, Goméz está en el radar de Instituto. El volante de 28 años, jugó 30 partidos en el Ferroviario, anotando dos goles y brindando tres asistencias.

