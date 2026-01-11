Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto por Nicolás Talpone

Estudiantes de Río Cuarto está interesado en Nicolás Talpone y por ello Colón ya habría recibido una oferta para sumar a préstamo al volante sabalero

Ovación

Por Ovación

11 de enero 2026 · 19:20hs
Estudiantes de Río Cuarto pretende al volante de Colón Nicolás Talpone.

Estudiantes de Río Cuarto pretende al volante de Colón Nicolás Talpone.

Por estas horas, se dice que la dirigencia de Colón habría recibido un llamado por parte de Estudiantes de Río Cuarto, equipo recién ascendido a Primera División y que tendría intenciones de sumar a Nicolás Talpone.

Estudiantes de Río Cuarto quiere a Nicolás Talpone

No debe sorprender, teniendo en cuenta que el DT del equipo cordobés es Iván Delfino quien ya había dirigido a Talpone en Estudiantes de Río Cuarto durante el 2023 y en 2024 lo pidió para Colón.

De hecho, la mejor versión de Talpone, se vio con Delfino en el banco y es por ello, que el entrenador pidió nuevamente por el mediocampista, cuyo pase pertenece a Colón y tiene contrato con el Sabalero hasta diciembre del 2026.

LEER MÁS: Colón arranca una semana de trabajo intensa con la presencia de 13 refuerzos

Con la llegada de tres volantes centrales como lo son: Federico Lértora, Ignacio Antonio y Matías Muñoz, está claro que a Talpone se le hará más complicado jugar.

Lo cierto es que se menciona que Estudiantes de Río Cuarto ofreció un préstamo con cargo para sumar al volante. Y ahora, la dirigencia sabalera tendrá que responder

Colón Estudiantes de Río Cuarto Nicolás Talpone
Noticias relacionadas
horas decisivas en colon para la llegada del lateral derecho mauro peinipil

Horas decisivas en Colón para la llegada del lateral derecho Mauro Peinipil

pier barrios: tenemos la obligacion de devolver a colon al lugar que merece

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de devolver a Colón al lugar que merece"

Ezequiel Medrán se mostró muy satisfecho con los refuerzos que llegaron a Colón.

"Estoy muy conforme con los refuerzos que llegaron a Colón"

colon expectante por su firma: ¿cuando tiene la revision medica federico lertora?

Colón expectante por su firma: ¿cuándo tiene la revisión médica Federico Lértora?

Lo último

Caso Damián Strada: revelan que la salud mental de la mujer imputada podría condicionar el proceso judicial

Caso Damián Strada: revelan que la salud mental de la mujer imputada podría condicionar el proceso judicial

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Santa Fe ve una oportunidad comercial y anticipa desafíos para el sector industrial

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Santa Fe ve una oportunidad comercial y anticipa desafíos para el sector industrial

Colón recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto por Nicolás Talpone

Colón recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto por Nicolás Talpone

Último Momento
Caso Damián Strada: revelan que la salud mental de la mujer imputada podría condicionar el proceso judicial

Caso Damián Strada: revelan que la salud mental de la mujer imputada podría condicionar el proceso judicial

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Santa Fe ve una oportunidad comercial y anticipa desafíos para el sector industrial

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Santa Fe ve una oportunidad comercial y anticipa desafíos para el sector industrial

Colón recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto por Nicolás Talpone

Colón recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto por Nicolás Talpone

Unión está interesado en el mediocampista central Iván Gómez

Unión está interesado en el mediocampista central Iván Gómez

Pullaro destacó el crecimiento del turismo y la identidad cultural santafesina en el Festival del Pescador

Pullaro destacó el crecimiento del turismo y la identidad cultural santafesina en el Festival del Pescador

Ovación
Histórica doble victoria de los hermanos Benavides en la etapa 7 del Dakar

Histórica doble victoria de los hermanos Benavides en la etapa 7 del Dakar

Un club brasileño mostró interés para incorporar a Kevin Zenón

Un club brasileño mostró interés para incorporar a Kevin Zenón

Stefanía Antoniazzi fue nuevamente citada a Las Leonas

Stefanía Antoniazzi fue nuevamente citada a Las Leonas

En un partidazo, Barcelona le ganó a Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España

En un partidazo, Barcelona le ganó a Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"