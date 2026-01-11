Colón recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto por Nicolás Talpone

Estudiantes de Río Cuarto está interesado en Nicolás Talpone y por ello Colón ya habría recibido una oferta para sumar a préstamo al volante sabalero

Por estas horas, se dice que la dirigencia de Colón habría recibido un llamado por parte de Estudiantes de Río Cuarto, equipo recién ascendido a Primera División y que tendría intenciones de sumar a Nicolás Talpone.

No debe sorprender, teniendo en cuenta que el DT del equipo cordobés es Iván Delfino quien ya había dirigido a Talpone en Estudiantes de Río Cuarto durante el 2023 y en 2024 lo pidió para Colón.

De hecho, la mejor versión de Talpone, se vio con Delfino en el banco y es por ello, que el entrenador pidió nuevamente por el mediocampista, cuyo pase pertenece a Colón y tiene contrato con el Sabalero hasta diciembre del 2026.

Con la llegada de tres volantes centrales como lo son: Federico Lértora, Ignacio Antonio y Matías Muñoz, está claro que a Talpone se le hará más complicado jugar.

Lo cierto es que se menciona que Estudiantes de Río Cuarto ofreció un préstamo con cargo para sumar al volante. Y ahora, la dirigencia sabalera tendrá que responder