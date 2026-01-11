Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Santa Fe ve una oportunidad comercial y anticipa desafíos para el sector industrial

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que el entendimiento entre ambos bloques permitirá ampliar mercados para la provincia, aunque advirtió que la industria deberá adaptarse con rapidez para ganar competitividad. El Gobierno provincial prometió acompañamiento con financiamiento.

11 de enero 2026 · 19:47hs
El acuerdo entre el Mercosur y la UE sigue su curso diplomático.

El recientemente anunciado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se firmará en los próximos días en Asunción del Paraguay, representa para Santa Fe “una oportunidad comercial” y un escenario favorable para ampliar su inserción internacional. Así lo afirmó el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, quien analizó el impacto del entendimiento y los desafíos que se abren para el sector productivo.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario señaló que los pasos que sigan a la firma serán “claves para generar oportunidades que permitan a la Argentina y a Santa Fe posicionarse por encima de nuestros aliados en el Mercosur”.

Puccini remarcó que el 99,5% de las exportaciones se verán beneficiadas por el acuerdo y subrayó que la provincia parte de una ventaja competitiva significativa, al ser la principal exportadora de soja y sus derivados, aceites, carnes, subproductos, lácteos, miel, arroz, maní y otras economías regionales. En ese marco, destacó que la eliminación inmediata de aranceles para el 84% de los productos permitirá que los productores cuenten con más recursos para reinvertir en tecnología y mejorar su competitividad.

Además, recordó que la Unión Europea es el segundo destino de exportaciones argentinas, con ventas que rondan los USD 9.000 millones anuales, y precisó que Santa Fe concentró el 24,51% de las exportaciones nacionales hacia ese bloque. En términos provinciales, la UE representa el 14,97% del total exportado, con Países Bajos, España e Italia como principales destinos.

Ocho de los diez principales productos de exportación de Santa Fe tienen como destino la Unión Europea”, detalló el ministro, y enumeró entre ellos harina y pellet de soja, carnes, lácteos, cereales, maní, miel y otras manufacturas de origen agropecuario.

El Gobierno celebró el acuerdo Mercosur-UE: "Siguen las buenas noticias"

Puccini también puso el foco en que la provincia no se limita a la exportación de materias primas, sino que el acuerdo abre oportunidades para alimentos procesados, biodiesel, aceites y productos lácteos con mayor valor agregado. En ese sentido, resaltó el peso estratégico del entramado productivo santafesino: el 80% de la capacidad nacional de crushing de oleaginosas, los principales productores de biodiesel, la cuenca lechera más importante del país, el potencial del sector apícola y la posibilidad de exportar maquinaria y tecnología vinculada al agro, apoyada en la reputación provincial en innovación agrícola.

Desde otra perspectiva, el ministro advirtió que el acuerdo también implicará desafíos para el sector manufacturero, que deberá “reaccionar rápido para ganar competitividad” ante el posible ingreso de bienes industriales europeos. Para ese proceso, comprometió el respaldo del Gobierno provincial mediante líneas de financiamiento para capital de trabajo e inversiones, con el objetivo de sostener el complejo industrial santafesino.

Por último, Puccini sostuvo que el entendimiento con la Unión Europea “va a demandar seriedad y celeridad” para lograr una inserción internacional sostenida, ganar mercados y brindar previsibilidad al sector productivo, tanto a nivel nacional como provincial.

