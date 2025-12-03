Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Histórico: Argentina derrotó a Egipto en el Mundial de handball femenino y pasó la primera ronda

Argentina le ganó a Egipto por un contundente 27-14, y avanzó a la siguiente ronda del Mundial de Habdball 2025. ¡Histórico!

3 de diciembre 2025 · 08:27hs
La Selección argentina de handball femenino derrotó a Egipto por 27-14 en el segundo partido del Mundial 2025 y superó la fase de grupos.

El seleccionado pudo superar la primera ronda por tercera vez consecutiva, con lo conseguido en la actual cita mundialista de Alemania y Países Bajos.

Así, el conjunto nacional superó la primera instancia en el tercer lugar, con dos puntos, y alcanzó la fase principal, en la que deberá jugar contra Francia, Polonia y Túnez, por un lugar en los cuartos de final.

El combinado argentino pudo sobreponerse a dos derrotas en los primeros partidos de la fase de grupos, por 32-25 ante Países Bajos y 27-23 frente a Austria, con un triunfo ante las egipcias que les dio la clasificación.

El equipo argentino fue superior al rival en todo momento y, salvo un breve período sobre el final del primer tiempo en el que perdió la ventaja, no tuvo problemas para quedarse con el partido.

Argentina tuvo un penal a los 15 minutos del primer tiempo, ejecutado por la defensora derecha Carolina Bono, que no pudo convertir pero marcó en el rebote, además de un buen gol en un ataque rápido de la defensora Malena Cavo, elegida como la figura del encuentro, que cerró un primer tiempo que terminó en desventaja nacional por 11-10.

Los mejores momentos del conjunto argentino se vieron en la segunda etapa, con un gol destacado de la central izquierda Elke Karsten, a los 14 minutos, que recibió una gran asistencia de Cavo, juntando la marca de dos rivales y escondiendo el pase, para poner a Argentina en ventaja por 21-12.

El equipo argentino mantuvo el buen rendimiento durante lo restante del partido, para sentenciar un triunfo vital por 27-14 ante Egipto, en un encuentro cuyo ganador iba a clasificar a la segunda instancia.

La satisfacción de Malena Cavo, clave en la victoria de Argentina en el Mundial

Elegida como figura del partido, con seis goles, y un gran Mundial hasta el momento, Malena Cavo afirmó que están “muy contentas”, afirmó que necesitaban “recuperar la confianza en el equipo” luego de un partido ante Austria que estuvieron “muy cerquita” de remontar y valoró que “se empiece a hacer costumbre” que la Selección supere la fase de grupos.

Con el objetivo cumplido de haber clasificado a la fase principal, Argentina tendrá una dura tarea en la búsqueda de los cuartos de final. El seleccionado albiceleste compartirá el Grupo II con Francia, Países Bajos, Austria, Polonia y Túnez.

En el mismo, clasificarán a la siguiente ronda las dos primeras selecciones, aunque con una particularidad: se mantienen los resultados de la primera vuelta. Así, Argentina comenzará el grupo con dos derrotas, ya que viene de perder con las neerlandesas y las austríacas, y sin puntos, teniendo que medirse únicamente ante Polonia, Francia y Austria.

El primer partido de la segunda instancia se disputará el próximo jueves 4 de diciembre, ante el combinado polaco, a partir de las 11:30 (horario argentino).

