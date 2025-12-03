Rivadavia se hizo fuerte ante República del Osete en un Exequiel Cerati totalmente repleto, con lo cual el campeón del Torneo Oficial U19 se dirimirá en un tercer duelo a jugarse en el Malvinas Argentinas.
Torneo Oficial U19: Rivadavia estiró la definición por el título contra República
Rivadavia le ganó a República en el Exequiel Cerati por 84-74 y estiró al serie final del Torneo Oficial U19 a un tercer partido en el Malvinas Argentinas.
Por Ovación
Rivadavia Juniors sacó una buena renta desde el inicio, para después aguantar la reacción de su rival. Los mejores fueron Juan Mantovani (18), Marco Peralta (14), Agustín Masino (14), Lucas Fernández (14) y Francisco Dupont (14).
Síntesis de Rivadavia vs República del Oeste
RIVADAVIA JUNIORS 84: Marco Peralta 14, Lucas Fernández 14, Agustín Masino 14, Francisco Dupont 14, Juan Mantovani 18 (FI) Tadeo Ballina 7, Andrés Dentesano 0, Matías Steger 2. DT: Emanuel Schifitto.
REPÚBLICA DEL OESTE 74: Vicente Estrubia 20, Agustín Ríos 8, Santiago Grosso 18, Matías Lazcano 9, Marcos Manattini 5 (FI) Joaquin Brossard 3, Benjamín Alessio 0, Pedro Govone 7, Bautista Porporatto 4. DT: Lautaro Pereyra.
Parciales: 29-18, 57-40 y 69-64.
Árbitros: Sergio Quinteros, Gerónimo Pauli y Valentina Rodríguez.
Cancha: Exequiel Cerati.