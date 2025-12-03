Uno Santa Fe | Colón | Víctor Godano

Colón concreta el traspaso de mando: se despide Víctor Godano y comienza la era José Alonso

Colón formaliza este miércoles el cambio de autoridades con un acto en la sede a las 17.30, donde Víctor Godano realizará el traspaso de mando a José Alonso.

Ovación

Por Ovación

3 de diciembre 2025 · 09:40hs
Victor godano finaliza su paso por la presidencia de Colón

Victor godano finaliza su paso por la presidencia de Colón, comienza oficialmente José Alonso

Colón vivirá este miércoles un día decisivo con la oficialización del traspaso de mando que marcará el cierre de la gestión de Víctor Godano y el inicio del ciclo encabezado por José Alonso, ganador de las elecciones del pasado domingo.

Con la contundencia de los números, Alonso quedó en condiciones de tomar las riendas del club. Se formalizará el traspaso luego de una jornada previa destinada a completar aspectos administrativos y documentales entre ambas comisiones.

Un acto clave para la era de José Alonso

La ceremonia tendrá lugar este miércoles a las 17.30 en la sede social, donde ambas comisiones directivas firmarán la documentación correspondiente y se completará la transición institucional. Con esto, quedará formalmente constituida la nueva conducción rojinegra. Además, en los próximos días, Alonso ofrecerá una conferencia de prensa para delinear los principales ejes de su proyecto.

LEER MÁS: Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La llegada de Alonso abre un capítulo que busca ordenar áreas sensibles y reencauzar la vida institucional tras años de altibajos. Con el traspaso oficial ya definido, Colón inicia un nuevo camino con expectativas renovadas.

Víctor Godano José Alonso traspaso de mando Colón
