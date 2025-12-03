La nafta premium superó los $2.000 en la ciudad y llenar el tanque supera los $100.000

Tras subas de hasta el 8% en noviembre, las estaciones de servicio exhiben nuevas pizarras: cargar 50 litros supera los $100.000. Estacioneros advierten una fuerte migración a las naftas regulares.

El precio de los combustibles en Santa Fe no tiene freno. Tras un incremento mensual que osciló entre el 6% y el 8% en noviembre, diciembre comenzó con nuevas subas , y por primera vez los valores de los productos premium superaron la barrera de los $2.000 por litro en varias estaciones de servicio de la ciudad.

Súper: $1.729

Infinia: $1.945

Infinia Diésel: $1.862

precios Shell diciembre 2025 Los valores en las estaciones Shell gentileza

Shell

Súper: $1.797

V-Power: $2.049

Fórmula Diésel: $1.835

V-Power Diésel: $1.999

Axion

Súper: $1.759

Quantium: $2.049

Cuánto cuesta llenar el tanque hoy

Con las nuevas tarifas, llenar un tanque de 50 litros impacta de lleno en el bolsillo de los usuarios: en YPF, una carga de nafta súper cuesta $86.450, mientras que hacerlo con combustible premium asciende a $97.250. En Shell, llenar el tanque con V-Power llega a $102.450.

Cómo funciona el sistema de micropricing

En diálogo con Dame Radio (UNO 106.3), Ricardo Bértola, referente de la Cámara de Combustibles y tesorero de FAENI, explicó el mecanismo que está modificando día a día el precio de los combustibles en Argentina.

Desde junio, YPF aplica un sistema de actualización diaria llamado “micropricing”, que ajusta los precios varias veces en una misma jornada en función de múltiples variables: cotización internacional del petróleo, valor del dólar, competencia local, demanda en tiempo real y costos logísticos

Se trata de un sistema gestionado con inteligencia artificial, que monitorea en tiempo real toda la red de estaciones del país y puede generar cambios del 1% diario, habitualmente cerca de la medianoche.

“Ayer subió, hoy bajó, mañana puede subir”, resumió Bértola, quien reconoció que el sistema no es del agrado de los estacioneros, pero ya forma parte de la dinámica comercial cotidiana.

Según los estacioneros, este esquema afectó especialmente a la venta de combustibles premium, ya que muchos usuarios migraron a productos regulares ante los sucesivos aumentos. La incertidumbre generada por la variación diaria también modificó hábitos de carga y planificación de consumo.

• LEER MÁS: Combustibles en Santa Fe: por qué los precios cambian todos los días y qué implica para los usuarios