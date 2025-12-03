Uno Santa Fe | Colón | Colón

Quién es el goleador que Medrán quiere para el Colón 2026

Ezequiel Medrán tiene casi 60 jugadores apuntados para Colón, entre planes A y B, pero la prioridad es un joven goleador. ¿De quién se trata?

Ovación

Por Ovación

3 de diciembre 2025 · 09:29hs
Quién es el goleador que Medrán quiere para el Colón 2026

Mientras la dirigencia de Colón trabaja en la compleja transición institucional y en la llegada del nuevo secretario técnico, el entrenador Ezequiel Medrán ya marcó con claridad cuál es su prioridad para reforzar el ataque en 2026: Ian Vera, un nombre poco ruidoso, sin trayectoria en la élite, pero con números que despertaron el interés del DT sabalero, según informó Sol Play (FM 91.5).

Lejos de los apellidos de peso que suelen aparecer en los mercados de pases, Vera es un delantero de 21 años, de 1,70 metro, cuyo pase pertenece a Estudiantes de Buenos Aires, club que hoy representa el principal obstáculo para avanzar en la operación. El atacante viene de jugar a préstamo en Excursionistas, en la Primera B Metropolitana, bajo un convenio sin cargo y sin opción, lo que complica cualquier intento de Colón por negociar directamente con el club del Bajo Belgrano.

Un 2025 que llamó la atención

Vera firmó una temporada que, vista en detalle, explica por qué Medrán lo considera una apuesta seria para el próximo año. Su rendimiento creció de manera exponencial entre el Torneo Apertura y el Clausura, donde alcanzó números de goleador consolidado.

Sus estadísticas:

-Apertura: 18 partidos – 1059 minutos – 2 goles y 2 asistencias

-Clausura: 18 partidos – 1493 minutos – 10 goles

-Reducido: 2 partidos – 175 minutos – 0 goles

-Copa Argentina: 1 partido – 60 minutos – 1 gol

En total, sumó 39 partidos (2787 minutos), 13 goles y 2 asistencias, con un promedio de un gol cada 214 minutos, rendimiento que sedujo a Medrán por su movilidad, agresividad en el área y capacidad para atacar espacios, características buscadas para el modelo de juego que pretende instalar.

El gran impedimento: Estudiantes BA

Si bien Excursionistas fue la vidriera, Estudiantes de Buenos Aires es dueño de su ficha, y allí aparece la dificultad. El club de Caseros lo considera un activo con proyección y no tiene intenciones de cederlo fácilmente. Además, al no contar con opción de compra en su préstamo actual, Colón deberá sentarse de lleno a negociar con el Pincha de Caseros, en un mercado donde el Sabalero tendrá recursos limitados.

Otros nombres en carpeta

Más allá de Vera, Medrán ya señaló a otros futbolistas que encajan en su idea: Iván Antunes, lateral que viene de destacarse en San Miguel y cuyo nombre está siendo evaluado, e Ignacio Antonio, volante central que quedó libre de Gimnasia de Mendoza y a quien Medrán ya dirigió, por lo que su perfil es conocido y aprobado.

Colón empieza así a diagramar su nuevo plantel, con el foco puesto en jugadores emergentes, rendidores y con margen de crecimiento. Y aunque la prioridad es clara, la negociación no será sencilla: para contratar a Ian Vera, el Sabalero deberá sortear un mercado que promete ser tan desafiante como determinante para el futuro inmediato del club.

