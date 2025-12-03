Uno Santa Fe | Ovación | Almagro A

Torneo Oficial Prefederal: Almagro A se coronó campeón en San Justo

Almagro A le ganó a Sanjustino pro 78-74, en el Cuna de Matadores, barrió la serie final y se quedó con el Torneo Oficial Prefederal.

3 de diciembre 2025 · 06:53hs
Torneo Oficial Prefederal: Almagro A se coronó campeón en San Justo

Almagro A vuelve a reinar en el Torneo Oficial Prefederal, al vencer en el Cuna de Matadores a Sanjustino por 78 a 74 y sentenciar la eliminatoria por 2 a 0.

Fue un partido atrapante de principio a fin que el equipo de Maximiliano Barisio atesoró en los segundos finales con la aparición de su goleador, Leonardo Strack.

SANJUSTINO 74: Matías Galligani 13, Ignacio Paz 9, Tomás Pereyra 16, Matías Fleury 5, Edgardo Torne 15 (FI) Paolo Perusini 0, Facundo González 4, Lucas Constanzo 0, Ezequiel Zanatta 10, Juan Pérez Santillán 0, Francisco Di Meo 2. DT: Renzo Giunta.

ALMAGRO A 78: Enzo Durigon 13, Matías Felcaro 6, Leonardo Strack 13, Rodrigo Riquelme 12, Gonzalo Lozicki 25 (FI) Franco Mierke 2, Mateo Spies 7, Valentín Depetris 0. DT: Maximiliano Barisio.

Parciales: 19-19, 43-35 y 58-67.

Árbitros: Danilo Molina, José Rodríguez y Agustín Kinsvater.

Cancha: Cuna de Matadores.

Fuente: ASB

