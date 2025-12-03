Cayó el "Patrón" Gallardo, otro de los prófugos más buscados de Santa Fe

Estaba en Puerto Madryn y fue detenido por la Policía de Chubut. Tenía pedido de captura librado por la Fiscalía de Rafaela. La recompensa que ofrecían por él ascendía a 25 millones de pesos.

Héctor "Patrón" Gallardo fue detenido en las últimas horas en la localidad chubutense de Puerto Madryn . Era uno de los prófugos más buscados de Santa Fe.

La provincia había lanzado una recompensa de 25 millones de pesos para quien aportara datos de su paradero. El pedido de captura lo había emitido la Fiscalía de Rafaela, localidad de donde es oriundo.

Lo buscaban por un homicidio. Al momento de su detención, la Policía de Chubut descubrió que el "Patrón" se movía utilizando el DNI de su hermano.

Un operativo coordinado en la vía pública

La alerta había sido emitida por autoridades judiciales y policiales de Santa Fe, que señalaban que el prófugo —identificado como Héctor Alejandro “Patrón” Gallardo— podía encontrarse en Puerto Madryn. Desde la semana pasada, la División Policial de Investigaciones trabajó la información en conjunto con la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

Cerca de las 19 de este martes, personal de Drogas Peligrosas detectó a un hombre con características similares en un edificio de calle Salta al 57, en la ciudad del sur del país. Se dispuso entonces un operativo discreto, con seguimiento a pie, hasta la zona costera de Salta y avenida Rawson. A las 19:55, el sospechado fue interceptado e identificado: exhibió un DNI bajo el nombre “Walter Gallardo”, pero tenía tatuajes coincidentes con los del fugitivo buscado.

Por disposición de la fiscal de turno, Angélica Cárcano, el hombre fue demorado para establecer su identidad y alojado en la Comisaría Segunda. La División Policía Científica realizó la identificación prontuarial, que confirmó que se trataba efectivamente de Héctor Alejandro Gallardo, prófugo de la justicia santafesina. Tras la constatación, se articuló con las autoridades de Santa Fe para su alojamiento y posterior traslado.

Quién es el detenido: un integrante histórico del “Clan Gallardo”

El detenido está señalado en diversas investigaciones federales como miembro fundador del denominado “Clan Gallardo”, una organización narco que operó durante años en las ciudades de Frontera (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba). De acuerdo con causas llevadas adelante por la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el grupo conformó una estructura piramidal dedicada al comercio de estupefacientes, con múltiples puntos de venta, distribución y lavado de activos.

En esas actuaciones judiciales se describió que la organización contaba con logística, financiamiento, roles diferenciados y vínculos con hechos violentos. Su líder histórico fue Peregrino “Tito” Gallardo, acompañado por distintos familiares y colaboradores, entre ellos Héctor Alejandro “Patrón” Gallardo.

Las investigaciones —surgidas desde 2014 y acumuladas en causas federales de Rafaela y San Francisco— permitieron documentar allanamientos, detenciones, secuestro de drogas, dinero y vehículos, así como una red de “kioscos” de venta en barrios de Frontera. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe dictó condenas de hasta doce años de prisión para distintos miembros del clan por tráfico de estupefacientes, asociación ilícita y lavado de activos.

