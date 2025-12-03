Se juega la gran final del Clausura Norberto Serenotti

En el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina se jugará la gran final del Torneo Clausura de Primera A Chijí Serenotti entre Unión de Santa Fe y Colón de San Justo.

Se viene la gran final del Clausura de Liga Santafesina. Este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 21, en la cancha Pedro Pablo Pasculi del predio Nery Pumpido, Unión de Santa Fe se medirá con Colón de San Justo. Los dirigidos por Juan De Olivera vienen de imponerse a Sanjustino por 1 a 0, mientras que el Conquistador eliminó a Colón de Santa Fe por la mínima diferencia.

Este miércoles Colón de San Justo y Unión animarán el juego decisivo del Clausura Norberto Serenotti de la Primera División liguista, donde ya se conocen los detalles respecto al cronograma, a los premios y ahora también quiénes serán los encargados de impartir justicia. Además se definieron los accesos más la venta de entradas.

A fines de la semana pasada, una vez concluidas las Semifinales, se conoció que el último partido del año en la A se jugaría en el predio Nery Pumpido y luego nuestro Presidente Leandro Birollo firmó un convenio con Juan Cruz Hernández, titular de Isósceles, firma de negocios inmobiliarios, donde quedó sellado el premio de un cheque por el valor de $1.500.000 para el campeón.

Respecto de dónde estarán ubicadas las parcialidades de ambos equipos, los simpatizantes de Colón de San Justo irán a los sectores Este y Sur de la cancha Leopoldo Jacinto Luque, ingresando por el Acceso Sur. En contrapartida, los simpatizantes de Unión ingresarán al predio por el Acceso Norte y se ubicarán en los sectores Norte y Oeste de la cancha número 1.

El costo de las entradas será de 5000 pesos: Para los Tatengues se venderán en el predio únicamente y en la previa del juego, mientras que para los hinchas del Conquistador se realizará una venta en San Justo donde el club establecerá un sitio de expendio y el rango horario en que se podrán adquirir los accesos. Además habrá venta en puerta pero la primera disposición es para comodidad de aquellas personas que viajarán desde el Portón del Norte.

Final Torneo Clausura Norberto Serenotti

Miércoles 3 de diciembre

21.00 Colón de San Justo – Unión

Árbitro: Joaquín Urbani

A1: Emiliano Maldonado

A2: Lucas Spacessi

4to: Ángel Cristoforato

5to: Miguel Mesquida

Sectores en la cancha:

• Colón de San Justo: sectores Este y Sur, ingreso por Acceso Sur.

• Unión: sectores Norte y Oeste, ingreso por Acceso Norte.