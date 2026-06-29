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"Me salvó la providencia": el estremecedor relato de un periodista santafesino que sufrió un intento de asalto en la Circunvalación Oeste

El conductor de Veo Noticias circulaba en moto a la altura de calle Mendoza cuando un delincuente se le paró en el medio de la calzada con una rama de tres metros. Una frenada brusca y la llegada de un patrullero que efectuó un disparo al aire evitaron la tragedia.

29 de junio 2026 · 21:31hs
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Me salvó la providencia: el estremecedor relato de un periodista santafesino que sufrió un intento de asalto en la Circunvalación Oeste. Foto: Archivo UNO Santa Fe.

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"Me salvó la providencia": el estremecedor relato de un periodista santafesino que sufrió un intento de asalto en la Circunvalación Oeste. Foto: Archivo UNO Santa Fe.

La Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe continúa consolidándose como una zona de extremo peligro para quienes la transitan en horario nocturno. En esta oportunidad, el blanco de la creciente ola de inseguridad vial fue el periodista Gustavo Simón, conductor de Veo Noticias Edición Central, quien relató el dramático episodio que le tocó vivir el pasado viernes por la noche cuando fue emboscado por dos delincuentes mientras se desplazaba en su motocicleta.

El grave suceso ocurrió el pasado viernes por la noche, alrededor de las 21:50, en el tramo comprendido entre el rulo de Cilsa y la bajada hacia la calle Mendoza, en la zona oeste de la capital provincial, a la vera de barrio Santa Rosa de Lima.

Según describió el propio comunicador durante la emisión del noticiero santafesino, la rápida advertencia de la maniobra delictiva y la oportuna intervención de una cuadrilla policial impidieron que el hecho terminara con consecuencias físicas severas o fatales.

LEER MÁS: Ola de ataques "piraña" en la Circunvalación Oeste: cuatro motociclistas emboscados en pocas horas

La secuencia de la emboscada en la autopista urbana

Trayecto por Circunvalación: simón observa a dos personas caminando por la banquina de la ruta.

Maniobra de Interceptación: un delincuente invade repentinamente el asfalto portando una rama de árbol de unos tres metros de longitud.

Frenada de Emergencia: el periodista clava los frenos, la motocicleta coletea sobre la calzada y un automóvil que circulaba por detrás reduce la marcha de forma imprevista para evitar atropellarlo.

Despliegue de la Fuerza: una patrulla, alertada previamente por otros motociclistas en el retén de calle Mendoza, arriba de inmediato a la escena. Dos efectivos descienden del móvil, efectúan un disparo disuasivo al aire y los sospechosos huyen hacia los pastizales linderos.

“Cuando vi que el ataque era inminente empecé a frenar de golpe. La moto coleteó y el vehículo que venía detrás también alcanzó a disminuir la velocidad. Si no advertía la situación, me podría haber atropellado. Me salvó la providencia, fue un milagro. Y también la Policía de la provincia, porque otros motociclistas que habían pasado antes alertaron al patrullero apostado en el retén de calle Mendoza”, recordó conmovido Simón.

Una modalidad delictiva que no da tregua: nueve casos en 2026

El ataque denunciado por el conductor de televisión no representa un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón delictivo perfectamente aceitado y denunciado de manera recurrente por los usuarios. Con este episodio, ya suman nueve las agresiones registradas en el corredor de la Circunvalación Oeste en lo que va del año 2026.

La metodología de las bandas consiste en apostar a un integrante sobre la banquina como apoyo o "campana", mientras otro invade la calzada esgrimiendo troncos, piedras de gran tamaño o ramas de importantes dimensiones. El objetivo es obligar al conductor a detener la marcha por completo o provocar su caída inmediata para, posteriormente, abordarlo en grupo (modalidad piraña) y despojarlo del rodado, dinero y teléfonos celulares.

Vecinos y conductores exigen un cambio en la estrategia de control

La reiteración de estos ataques —con una preocupante concentración de cuatro episodios de similares características durante el último fin de semana largo— volvió a encender las alarmas entre los santafesinos y habitantes del área metropolitana que están obligados a utilizar esta arteria diariamente.

Los usuarios viales enfatizan que las guardias fijas o los retenes estáticos en los accesos clave ya no alcanzan para disuadir a los delincuentes, quienes aprovechan la oscuridad reinante y la frondosa vegetación lateral para ocultarse. Ante este panorama, renovaron de manera urgente el pedido al Ministerio de Seguridad provincial para que implemente patrullajes móviles continuos y optimice la iluminación en las zonas críticas del tendido vial.

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