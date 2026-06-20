Paraguay se aferra al sueño mundialista: triunfo agónico y clasificación abierta

Paraguay derrotó 1-0 a Turquía en un duelo cargado de tensión, polémica y sacrificio. El equipo de Gustavo Alfaro quedó con vida en el Grupo D, mientras que los europeos se despidieron del torneo.

Paraguay consiguió una victoria tan sufrida como valiosa en el Mundial 2026. En un partido cargado de emociones, polémicas e incidencias, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro derrotó por 1-0 a Turquía en el estadio Bahía de San Francisco y quedó nuevamente en carrera dentro del Grupo D.

El único gol del encuentro llegó prácticamente desde el vestuario. Apenas transcurrían 64 segundos cuando Matías Galarza Fonda sacó un potente remate de zurda que dejó sin respuestas al arquero rival y estableció el que sería el resultado definitivo.

Un gol récord para abrir el camino

La conquista de Galarza Fonda no solo significó la ventaja paraguaya, sino que además quedó registrada como la más rápida del Mundial 2026 hasta el momento.

El mediocampista respondió de la mejor manera luego de semanas en las que incluso se había especulado con un posible bajón anímico por rumores sobre su futuro deportivo. Sin embargo, apareció cuando más lo necesitaba la Albirroja y marcó un tanto que puede resultar determinante en el futuro del grupo.

La expulsión que cambió todo

Cuando Paraguay parecía tener el partido controlado, llegó una de las jugadas más llamativas del campeonato.

Sobre el final del primer tiempo, Miguel Almirón fue expulsado luego de una intervención del VAR. El futbolista se tapó la boca mientras dialogaba con el turco Mert Müldür y la acción fue interpretada bajo la denominada "ley Prestianni", situación que derivó en la tarjeta roja.

La decisión generó sorpresa tanto dentro como fuera del campo de juego y obligó al conjunto sudamericano a disputar toda la segunda mitad con un hombre menos.

Resistencia paraguaya

Con diez jugadores y la necesidad imperiosa de sumar, Paraguay se replegó y apostó a la solidaridad colectiva para sostener la ventaja.

Turquía intentó aprovechar la superioridad numérica, monopolizó la posesión durante varios tramos del complemento y empujó en busca del empate, pero chocó una y otra vez contra una defensa paraguaya que respondió con firmeza.

El equipo de Alfaro mostró carácter, orden y sacrificio para resistir los avances europeos y terminó celebrando una victoria fundamental.

Un triunfo que cambia el panorama

Después del duro 4-1 sufrido ante Estados Unidos en el debut, Paraguay necesitaba reaccionar rápidamente para no comprometer su continuidad en el certamen.

Lo logró de la mejor manera posible. Con estos tres puntos quedó ubicado en la tercera posición del Grupo D y llegará con posibilidades concretas de clasificación a la última jornada.

Para Turquía, en cambio, el panorama es totalmente distinto. La derrota significó su segunda caída consecutiva en el torneo y decretó su eliminación anticipada del Mundial 2026.

Paraguay, con coraje y resistencia, logró mantenerse con vida y ahora volverá a ilusionarse con avanzar a la siguiente ronda.