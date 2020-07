El hockey es una de las disciplinas que hace unas tres semanas volvió a los entrenamientos. En el predio de la Asociación Santafesina se llevan a cabo las prácticas de los diferentes equipos y también de las divisiones que componen varios clubes. Para ello se aplica un protocolo, aprobado por las autoridades sanitarias provinciales y municipales, que hay que cumplir a rajatabla.Por ello, y como forma de ver el estado de situación de como se implementan los protocolos, y acercarse a dar una mano, el secretario de deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Adrián Alurralde, quien fue recibido en el predio de la ASH, por el presidente de la entidad rectora del hockey local, Patricio López, junto a otros miembros del concejo directivo, como el caso de Albertina Pucheta, Ignacio Achkar, Gabriel Petruzzo y Fernando Iribas.

"El intendente Emilio Jatón nos pidió que tengamos mucha proximidad con todas las instituciones y la gente que conforma las diversas actividades deportivas que afortunadamente es muy variada y que tenemos en la ciudad de Santa Fe" le dijo el profesor Adrián Alurralde a UNO Santa Fe tras visitar el predio de la Asociación Santafesina de Hockey. El secretario de deportes de la Municipalidad de Santa Fe señaló que "en todo este tiempo que nos tocó vivir de pandemia tuvimos un buen contacto y relación con las federaciones, las asociaciones, las uniones, y las ligas, con quienes estuvimos trabajando con el asunto de los protocolos y las reaperturas de las instalaciones y las actividades. Estamos haciendo un recorrido por varios lugares para mantener el vínculo que siempre tuvimos con los deportes ahora desde el municipio".

image.png El presidente de la Asociación Santafesina de Hockey, Patricio López, recibió al funcionario del municipio.

"Estamos para recabar sus inquietudes y viendo que, con mucho compromiso, como lo hacen las instituciones deportivas, como este caso la Asociación Santafesina de Hockey, llevan adelante el protocolo y lo cumplen a rajatabla. Es la mejor forma de cuidar a nuestros deportistas y a toda la gente allegada a las actividades deportivas. Así que esto realmente, a pesar de la situación, queremos acompañar y empezar a recuperar los vínculos, para que el deporte vuelva a tomar cierta normalidad. La idea es estar presente, y acompañando" destacó el responsable de la cartera municipal de deportes.

El compromiso del hockey

El Vasco Alurralde también manifestó que "con respecto al hockey lo que estuvimos hablando son más cuestiones de logística, y a solucionar. Vemos que con mucho compromiso, el hockey se ha manejado responsablemente, y no escapa a la realidad que lo que vemos acá es que está todo controlado, y todas las jugadores vienen con sus elementos y demás, y eso nos pone muy contento. La clave es mantener el vínculo en materia de políticas deportivas. Estamos avanzando para ver el pasito que viene después, con el tema de las edades, y recuperar los más pequeños".

image.png La comisión directiva de la ASH charlaron amenamente con el profesor Alurralde.

Un tema que se lo consultó y fue claro es el asunto de los torneos y sobre este particular, el ex funcionario deportivo provincial remarcó que "Las competencias por el momento son complicadas, se ven su vuelta a un plazo mayor de tiempo, pero en la medida que podamos contar que la situación está controlada, y que estén avalados por las disposiciones provinciales, estamos en el municipio trabajando para que rápidamente se retomen las actividades".

Optimista y precavidoA su turno, el doctor Patricio López, sostuvo que "para nosotros es una responsabilidad, entendiendo la presentación y el cumplimiento de los protocolos que estamos llevando adelante en el predio de nuestra cancha. Y es bueno que el municipio se acerque, no a controlar, sino a dar un poco la visión de ellos y una mano en el sentido de que podemos contar con ellos. Además, informarlos un poco las expectativas que tenemos y como se está desarrollando en el predio y obviamente es importante generar y mantener ese vínculo entre las instituciones".

image.png Las jugadoras de Santa Fe Rugby que cumplen con el protocolo autorizado.

"Hay que ser completamente optimistas y tremendamente cuidadosos. Porque hay que ser respetuosos de la situación de pandemia que estamos pasando. Obviamente entendiendo como primera medida, que apostamos a contar con los entrenamientos de jugadoras y jugadores de menor edad. Luego, es ir por más jugadores en cancha, y después ir de a poco que vayan pasando las quincenas, ver la posibilidad de comenzar la competencia. No es necesario hacerlo a nivel once, pero el hockey te permite jugar five o seven, entonces esa sería una alternativa viable para mantener motivados a cada uno de los jugadores" señaló el presidente de la Asociación Santafesina de Hockey.