Homenajearon a Reutemann en la Fiesta Nacional del automovilismo

El Paseo de los Campeones es una acción que ideó el Club Leones de Balcarce, en consonancia con la entidad que guarda los logros de Fangio, y que dan lugar al reconocimiento de figuras del automovilismo. La baldosa con su nombre en la vereda del museo pretende mantener viva la imagen de grandes deportistas del deporte motor, como lo fue Reutemann.

"Me quedé pensando que me gustaría que mi papá tuviera un espacio acá en Balcarce. Creo que es un lugar ideal para que esté presente mi padre. Esta es una manera de hacer el duelo. Y que cada uno vive el duelo como quiere o como puede. A mí me hace muy bien ir sobre los pasos de papá, de ver todo lo que hizo, de verlo en persona. Porque después de un tiempo toma otra perspectiva, otra visión" expresó Cora Reutemann.

Carlos reutemann galeria de los campeones balcarce 2.jpg La baldosa que se descubrió en homenaje y reconocimiento a Reutemann en el Paseo de los Campeones en Balcarce. Fundación Fangio

La hija del Lole manifestó que "Viniendo al museo hablamos con mucha gente amiga, todo lo que mi familia acompañó a mi padre, de cómo se lo vivió, yo no lo pasé muy bien, y justamente mi mamá era la que lo alentaba para que el siga adelante. Mi hermana era más chica, tenía diez años y me daba cuenta de todo". Recordó que "para mí, que papá vuelva a casa ya era un milagro. Por eso, yo hoy puedo disfrutar de ver todo lo que en su momento fue algo que me daba mucho miedo",

El periodista de automovilismo, Fernando Tornello, destacó que "en mi caso puedo decir que soy periodista y de automovilismo por Reutemann. Si a la gente le gusta escuchar la Fórmula 1 de la manera que lo hace, fue culpa de Carlos. Así que siempre hay que tenerlo con el recuerdo permanente. Un grande como persona y como piloto".

"En mi caso comencé en el año 76 cuando Carlos pasó a Ferrari, explotó la Fórmula 1 en Argentina, y mi primera carrera afuera fue en Brasil en el año 1977, con una victoria del Lole en Interlagos, así que no me puedo olvidar, ni separar de este nombre maravilloso que por lo menos lo he podido vivir. " indicó el relator de la Fórmula 1.

A su turno, el periodista peruano Jorge Koechlin, aseguró que "cuando era niño me acordaba de Carlos Reutemann, corriendo el gran premio nacional de carreteras argentinas, que de allí salió la idea para nuestro gran premio de carreteras los Caminos del Inca, que acaba de cumplir 50 años"

Agregó que "Lole estaba en un Fiat, lo tengo muy presente, y este peregrinaje el estar junto a gente muy linda acá en Balcarce, sobre todo con el gran talento de la mecánica nacional, que marcó el ritmo para mucho en el mundo para nosotros. Estoy muy contento de poder estar acá en esta ciudad, y disfrutando de este merecido reconocimiento a Reutemann".