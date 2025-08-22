Uno Santa Fe | Ovación | Turismo Carretera

Horario y cómo ver la clasificación del Turismo Carretera en Buenos Aires

El Turismo Carretera realiza su jornada 10 que se corre en el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y que tiene este sábado su clasificación

22 de agosto 2025 · 19:47hs
El Turismo Carretera realiza su décima jornada que se corre en el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y que tiene este sábado su clasificación. Tras las primeras jornadas, el campeonato lo tiene a Julián Santero como líder con 239,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Marcelo Angelo, con 234.

Completa el podio Mauricio Lambris, con 216 y con un triunfo.

A qué hora es la carrera del TC en Buenos Aires

La fecha del Turismo Carretera arranca ese sábado con su clasificación desde las 16 horas.

Cronograma del TC en Buenos Aires:

Sábado

11:05: entrenamientos

13:20: entrenamientos

16:05: clasificación

Domingo

10:10: Serie

10:35: Serie

11:00: Serie

13:30 – Final TC

Dónde ver en vivo el Turismo Carretera

La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.

