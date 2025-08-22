Horario y cómo ver la clasificación del Turismo Carretera en Buenos Aires El Turismo Carretera realiza su jornada 10 que se corre en el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y que tiene este sábado su clasificación 22 de agosto 2025 · 19:47hs

El Turismo Carretera realiza su décima jornada que se corre en el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y que tiene este sábado su clasificación. Tras las primeras jornadas, el campeonato lo tiene a Julián Santero como líder con 239,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Marcelo Angelo, con 234.

Completa el podio Mauricio Lambris, con 216 y con un triunfo.

A qué hora es la carrera del TC en Buenos Aires La fecha del Turismo Carretera arranca ese sábado con su clasificación desde las 16 horas. Cronograma del TC en Buenos Aires: Sábado 11:05: entrenamientos 13:20: entrenamientos 16:05: clasificación Domingo 10:10: Serie 10:35: Serie 11:00: Serie 13:30 – Final TC Dónde ver en vivo el Turismo Carretera La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.