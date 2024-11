Hugo Buhajeruk, papá de Spreen: "Todo lo que sucedió fue notable"

Más adelante subrayó que "Iván tiene audiencia en países de habla hispana, él tiene muchos seguidores en las redes, en Twicht llegó a tener 9,5 millones, en los canales de Youtube llega a 12 millones. Todo eso hace que Speed lo haya contratado, le da una serie de posibilidades para seguir trabajando, ingresos que obtiene".

Para luego, enfatizar: "Le permitieron hacer videos en la cancha de Riestra, y al lugar donde concentran (La Candela), ayer me fui a Buenos Aires, volví a la madrugada, estoy en la construcción".

Un camino en ascenso

El papá de Spreen resaltó que "al tener tanta cantidad de seguidores y su capacidad para generar contenidos, él tiene una agenda donde se le ocurre algo y lo anota, la gente de Speed le ofertó una posibilidad como parte del contenido que entre. Firmó en febrero, tenemos un equipo de trabajo porque se amplió su campo de acción. La situación en Argentina no daba para generar los valores".

En otro tramo de la charla puntualizó que "la gente que mira redes lo conoció, empezaron a saber que estaba anotado en Riestra, todo estaba desde febrero, dependía de la situación del fútbol. Riestra a lo mejor estaba último, todo se fue agrandando, muchos debatían si entraba en tal o cual partido, se agrandó todo, pero uno que se tuvo que adecuar, mi actividad es la construcción, pero lo acompaño mucho. Creció todo y en este partido pensaron que era un momento adecuado".

Los segundos ante Vélez en el Guillermo Laza

"Yo sabía unas horas antes que entraba de titular, va a estar un par de minutos, ya estaba hablado y que iba a entrar un rato. Jugó al fútbol de manera amateur, hizo tres o cuatro prácticas, tiene su trabajo de gimnasio, físicamente se mantiene, no tiene características de un jugador profesional. Se dio así, la decisión la tomó él con su manager, viendo lo que sucedió en este torneo, donde suspenden los descensos, hay irregularidades, esto es legal, los que son jugadores de fútbol les molestó".

Y después, acotó: "En redes hay gente que te tira la mala, Iván está anestesiado, ya me venían diciendo lo que salió, el objetivo que tenía la empresa es lo que está sucediendo. Estaba muy contento con lo que pudo hacer, estoy seguro que no le afecta lo que dicen, al estar en redes tienen una preparación mental para recibirlas y aceptar todo lo que diga".

Las declaraciones de Braian Romero

"Lo escuché a Romero estoy de acuerdo en algunas cosas, los jugadores a veces hablan en caliente, Vélez tuvo a punto de ganarlo y casi lo pierde. Me sorprendió que estaba puntero, si ganaban capaz no decían nada. Soy de Colón, estuve en la pensión, estuve en otros clubes, a veces me voy a pueblos a ver partidos de liga, toda la gente no va a estar de acuerdo".

Para luego, soslayar: "La audiencia que tuvo Iván es gente que estaba perdiendo las ganas de ir al fútbol, prefieren quedarse en la computadora que ir a la cancha. Yo lo dejé de llevar a Iván cuando tenía dos años, había mucha inseguridad, cuando había dos hinchadas. La gente de Speed, las métricas son notables, a ellos les sirvió muchísimo. Los comentarios negativos vienen de periodistas deportivos, en Santa Fe lo trataron bien, respeto a todos, conozco a muchos. Es su actividad, pasó lo que pasó, el pedido de disculpas de Riestra es una formalidad, pero les representó una publicad impresionante".

En la parte final recordó que "mi hijo fue la persona que estuvo el año pasado 24 horas arriba del Obelisco, lo recauda dona a distintas entidades, varias actividades que desde su propio carácter realiza, lo pueden ver repartiendo hamburguesas, o en el cine de Disney en Buenos Aires, tiene contratos con empresas de todos lados".