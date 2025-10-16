Uno Santa Fe | Ovación | Humboldt

Humboldt y Coronda recibieron dos atractivas veladas de boxeo

En el Club Juventud Unida de Humboldt se concretaron diez combates con púgiles aficionados, mientras que en La Pepita de Coronda fueron nueves peleas entre amateurs

16 de octubre 2025 · 14:26hs
Milagros Escobar del Boxing Trainning le ganó por puntos a una intensa Jazmín Britos de Córdoba.

Con la organización de Daniel Blanco, el Club Juventud Unida de la localidad de Humboldt, en el departamento Las Colonias, se llevó a cabo un festival de boxeo amateur con diez combates, que contaron con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

La fiscalización estuvo a cargo de José Baisetto; Ricardo Centurión y Víctor Godoy, mientras que los jueces fueron Lisandro Maglien, Pedro Núñez, Darío Gómez y Susana Álvarez.

En los combates que tuvo como protagonistas a mujeres, Milagros Escobar de Santa Fe le ganó por puntos a Jazmín Britos de Córdoba, Fiama Benegas de Coronda hizo lo propio con Victoria Sañudo de Esperanza, y Celene Galindo del Club Atlético Colón derrotó a Luz Alborati de la provincia de Córdoba (a cuatro rounds).

Por su parte, Rogelio Rodríguez, de 23 años, quien tiene como entrenador a Ariel González, en el Chino Box, y lleva 38 combates, empató en un duro pleito con Thiago Ruiz Díaz de Esperanza, Tomás Vallejos de Santa Fe hizo lo propio con Santiago Gauchat de Esperanza, Bruno Ramayón de Esperanza a Mateo Vega de Rafaela, y Mirco Stivala de Santa Fe a Lucas Segovia de Rafaela.

boxeo festivales en humboldt y coronda 2

En tanto, Julio Astudillo de la ciudad de Rafaela le ganó por puntos a Axel Arce de Esperanza, Nicolás Ramírez de Rafaela hizo lo propio con Leonardo Escobar de la ciudad de Santa Fe, y Santino Jaime de la ciudad de Paraná, derrotó a Oscar Quevedo de Córdoba.

En La Pepita de Coronda

En el Club La Pepita de la ciudad de Coronda, en la cabecera del departamento San Jerónimo, se llevó a cabo una interesante velada de boxeo que tuvo como organizadores a Félix y Claudio Rodríguez del Boxing Club Coronda. En la institución de barrio Iguana, contó con la fiscalización de José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, mientras que los árbitros fueron Ricardo Centurión y Mario Marcone. Como jueces actuaron Lisandro Maglien, Carlos Arroyo, Cristian Villarruel y Darío Gómez. La cronometrista fue Beatriz Perassi y el doctor Sergio Ramseyer el médico presente.

boxeo festivales en humboldt y coronda 3
La santafesina Sof&iacute;a Romagnoli se trajo un empate desde la ciudad de Coronda.

En cuanto a los combates hay que destacar el empate entre la santafesina Sofía Romagnoli del Olimboxing y Daiana Lallana del Thunder Box a tres rounds, mientras que a cuatro vueltas, Yoana Aguilar del Maquinita Box se impuso por puntos a Analía Bordón del polideportivo Arijón. Además, Alexander Rosset superó por puntos a Mariano Cejas, y Ángel Flores de Desvío Arijón hizo lo propio con Darío Medina del Monzón Box.

Por su parte, Elías Roth del Bustos Box le ganó por puntos a Thiago Hosenen de Estudiante de Rafaela, Kevin Rosa del León Boxing a Gerardo Ruiz de Coronda Box, Isaías Núñez del Pequeños Demonios a Elías Linares de Santo Tomé Box. En tanto, Maximiliano Cariaga del Santo Tomé Box le ganó por puntos a Benjamín Malisani del Coronda Box, y Sebastián Maidana del León Boxing hizo lo propio con Matías González de Coronda.

Humboldt Coronda boxeo
