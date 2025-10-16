La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

El hecho derivó en una requisa domiciliaria en la que se incautó un teléfono celular que será peritado por la PDI. El detenido quedó a disposición del fiscal de Flagrancia.

En la mañana de este jueves , efectivos de la Comisaría 9ª de Santa Fe realizaron una requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en inmediaciones de Larrea y Alberdi , en el barrio Guadalupe Oeste , en el marco de una investigación por el delito de amenazas calificadas .

Durante el operativo, los policías aprehendieron al principal sospechoso , identificado como A. N. O., de 26 años , quien se encontraba dentro del inmueble. En el procedimiento también secuestraron un teléfono celular , considerado una prueba clave para el avance de la causa.

El hombre fue detenido en barrio Guadalupe Oeste

La denuncia y la investigación

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por J. B. O., quien señaló haber sido víctima de amenazas calificadas. El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó las medidas correspondientes para dar con el autor del hecho.

Tras recolectar información y establecer la identidad y domicilio del sospechoso, la Justicia dispuso la requisa domiciliaria, que se concretó este jueves por la mañana y culminó con la detención del joven y el secuestro del celular que habría sido utilizado en el contexto del delito investigado.

Imputación y medidas judiciales

Desde la Unidad Regional I - La Capital informaron sobre el resultado del procedimiento al fiscal de Flagrancia, quien dispuso que el detenido permanezca privado de su libertad y sea identificado formalmente. Además, se le formó causa como presunto autor del delito de amenazas calificadas.

El teléfono celular incautado será sometido a peritajes criminalísticos en el área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de obtener elementos que permitan esclarecer el hecho denunciado.

