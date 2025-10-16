En la mañana de este jueves, efectivos de la Comisaría 9ª de Santa Fe realizaron una requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en inmediaciones de Larrea y Alberdi, en el barrio Guadalupe Oeste, en el marco de una investigación por el delito de amenazas calificadas.
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste
El hecho derivó en una requisa domiciliaria en la que se incautó un teléfono celular que será peritado por la PDI. El detenido quedó a disposición del fiscal de Flagrancia.
Por Juan Trento
Durante el operativo, los policías aprehendieron al principal sospechoso, identificado como A. N. O., de 26 años, quien se encontraba dentro del inmueble. En el procedimiento también secuestraron un teléfono celular, considerado una prueba clave para el avance de la causa.
La denuncia y la investigación
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por J. B. O., quien señaló haber sido víctima de amenazas calificadas. El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó las medidas correspondientes para dar con el autor del hecho.
Tras recolectar información y establecer la identidad y domicilio del sospechoso, la Justicia dispuso la requisa domiciliaria, que se concretó este jueves por la mañana y culminó con la detención del joven y el secuestro del celular que habría sido utilizado en el contexto del delito investigado.
Imputación y medidas judiciales
Desde la Unidad Regional I - La Capital informaron sobre el resultado del procedimiento al fiscal de Flagrancia, quien dispuso que el detenido permanezca privado de su libertad y sea identificado formalmente. Además, se le formó causa como presunto autor del delito de amenazas calificadas.
El teléfono celular incautado será sometido a peritajes criminalísticos en el área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de obtener elementos que permitan esclarecer el hecho denunciado.
