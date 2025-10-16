Uno Santa Fe | Ovación | Moretti

Moretti denunció un "golpe de Estado" y fue desalojado del predio de AFA

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, intentó estar en la reunión del Comité de AFA, pero se lo impidieron y denunció que le hacen "un golpe de Estado”

16 de octubre 2025 · 17:27hs
Moretti denunció un golpe de Estado y fue desalojado del predio de AFA

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, intentó participar este jueves de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, pero fue impedido de hacerlo y se retiró del predio tras denunciar que “le estaban haciendo un golpe de Estado”.

La Policía Bonaerense montó un amplio operativo ante la posibilidad de que socios del club se movilizaran hasta el lugar para intentar otro ataque al mandatario como en la sede de San Lorenzo.

Moretti, contra las cuerdas en San Lorenzo

El encuentro de las máximas autoridades del fútbol argentino tenía como objetivo definir distintos aspectos de los torneos de 2026 y la presencia de Moretti, enfrentado con la comisión directiva de su propio club, generó tensión desde las primeras horas del día.

Aunque una resolución judicial lo habilita para ejercer el cargo, desde la AFA le informaron que debía cumplir ciertos requisitos administrativos antes de poder integrarse formalmente al Comité.

El dirigente llegó al predio con la intención de participar de la reunión y de mantener un diálogo con Claudio Tapia y otros miembros de la cúpula de la AFA, pero tras una breve conversación con el abogado del organismo, Andrés “Patón” Urich, se le informó que no podía sumarse al encuentro.

Moretti pidió entonces la palabra y, ante los presentes, sostuvo: “Lo que me están haciendo a mí es un golpe de Estado. Hoy van por mí, mañana van por cualquiera de ustedes”.

La intervención del dirigente marcó el punto más tenso de una jornada que se desarrolló bajo un fuerte operativo policial, ya que la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas desplegó efectivos en los accesos al predio para evitar manifestaciones de hinchas de San Lorenzo, en un contexto de creciente conflicto político dentro del club.

Moretti, que en los últimos días enfrentó protestas de socios en la sede de Avenida La Plata y tuvo que salir escoltado por la policía, mantiene su decisión de no renunciar y su situación judicial y política mantiene al Ciclón en un escenario de incertidumbre institucional que ahora alcanzó también a la AFA.

