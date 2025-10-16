Remontada épica de la reserva de Unión para ganarle a Newell's y alcanzar el cuarto puesto

La reserva de Unión remontó un partido épico en Rosario ante Newell's, ganó 3-2 y quedó en el cuarto lugar de la zona A del Clausura Proyección

La reserva de Unión protagonizó una victoria memorable este jueves en Rosario, al vencer 3-2 a Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa, por la 14ª fecha del Torneo Clausura Proyección. El equipo dirigido por Nicolás Vazzoler dio vuelta un partido electrizante y sigue metió de lleno en la pelea por la clasificación a los playoffs.

Los goles del Tatengue fueron de Misael Aguirre, Juan Saman (en contra) y Benjamín Pérez , mientras que Alan Mereles y Agustín Moya habían adelantado a la Lepra.

Unión comenzó mejor y se puso en ventaja con el tanto de Aguirre, pero el local reaccionó y revirtió la historia para ponerse 2-1. Sin embargo, el elenco santafesino no se dio por vencido: mostró carácter, fue a buscarlo hasta el final y consiguió una remontada agónica, con dos goles en los minutos decisivos que sellaron un triunfo tan trabajado como valioso. Sobre todo, el zapatazo lejano del pibe Pérez para el 3-2.

Con esta victoria, Unión llegó a 24 puntos, ubicándose cuarto en la Zona A, a cinco unidades del líder Belgrano y también a cinco del último equipo que hoy estaría ingresando a la zona de clasificación, Argentinos (19).

Más allá del resultado, el equipo de Vazzoler volvió a mostrar su sello competitivo y su capacidad para reaccionar en momentos límite, confirmando el crecimiento de un grupo que sigue dando pelea en el torneo.

Formaciones de Newell's y Unión

Newell's: Faustino Piotti; Juan Blas Saman, Valentino Torrente, Agustín Melgarejo, Alan Mereles, Lucas Baños, Joaquín Amadío, Gino Mutti, Francisco Scarpreccio, Ezequiel Moya y Tomás Viola. DT: Lucas Bernardi.

Unión: Federico Gómez Gerth; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Lucas Cacciabué y Mateo Peresutti; Misael Aguirre, Santiago Grella y Ricardo Solbes; e Ignacio Pedano. DT: Nicolás Vazzoler.