El delantero José Barreto puso punto final a su etapa en Colón, luego de rescindir su contrato este miércoles. Su paso por el sabalero no logró cumplir con las expectativas: disputó 22 partidos, sumó 914 minutos en cancha y no hizo goles ni dio asistencias, en un ciclo que terminó marcado por la irregularidad.
José Barreto se despidió de Colón: "Lamento no haber estado a la altura de las expectativas"
El delantero José Barreto puso punto final a su etapa en Colón, luego de rescindir su contrato y utilizó las redes sociales para despedirse
Tras confirmarse su salida, Barreto publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que combinó autocrítica, gratitud y afecto hacia la institución y sus hinchas.
La despedida de José Barreto en Colón
“Me toca despedirme, y no quiero hacerlo sin antes agradecer a todos los que formaron parte de este camino: compañeros, cuerpo técnico, directiva, hinchas y trabajadores del club. Sé que este año no fue el que esperábamos, tanto en lo personal como en lo colectivo. Asumo mi parte de responsabilidad y lamento no haber estado a la altura de las expectativas”, escribió el futbolista.
En otro tramo de su mensaje, dejó en claro que, más allá de los resultados, su compromiso fue total: “A veces el fútbol no da los resultados que uno desea, pero eso no quita el esfuerzo, el compromiso y el cariño que siempre puse por esta camiseta. Me voy con aprendizajes, con amistades y con la conciencia de haberlo intentado todo”.
Finalmente, el atacante cerró con palabras de aliento hacia el club: “Agradezco la oportunidad que me dieron y les deseo lo mejor en lo que viene. Este club merece estar en lo más alto, y estoy seguro de que lo va a lograr. Éxitos en lo que viene”.