José Barreto se despidió de Colón: "Lamento no haber estado a la altura de las expectativas"

El delantero José Barreto puso punto final a su etapa en Colón, luego de rescindir su contrato y utilizó las redes sociales para despedirse

El delantero José Barreto puso punto final a su etapa en Colón , luego de rescindir su contrato este miércoles. Su paso por el sabalero no logró cumplir con las expectativas: disputó 22 partidos, sumó 914 minutos en cancha y no hizo goles ni dio asistencias, en un ciclo que terminó marcado por la irregularidad.

Tras confirmarse su salida, Barreto publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que combinó autocrítica, gratitud y afecto hacia la institución y sus hinchas.

La despedida de José Barreto en Colón

“Me toca despedirme, y no quiero hacerlo sin antes agradecer a todos los que formaron parte de este camino: compañeros, cuerpo técnico, directiva, hinchas y trabajadores del club. Sé que este año no fue el que esperábamos, tanto en lo personal como en lo colectivo. Asumo mi parte de responsabilidad y lamento no haber estado a la altura de las expectativas”, escribió el futbolista.

En otro tramo de su mensaje, dejó en claro que, más allá de los resultados, su compromiso fue total: “A veces el fútbol no da los resultados que uno desea, pero eso no quita el esfuerzo, el compromiso y el cariño que siempre puse por esta camiseta. Me voy con aprendizajes, con amistades y con la conciencia de haberlo intentado todo”.

Finalmente, el atacante cerró con palabras de aliento hacia el club: “Agradezco la oportunidad que me dieron y les deseo lo mejor en lo que viene. Este club merece estar en lo más alto, y estoy seguro de que lo va a lograr. Éxitos en lo que viene”.