Uno Santa Fe | Colón | Colón

José Barreto se despidió de Colón: "Lamento no haber estado a la altura de las expectativas"

El delantero José Barreto puso punto final a su etapa en Colón, luego de rescindir su contrato y utilizó las redes sociales para despedirse

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2025 · 17:46hs
José Barreto se despidió de Colón: Lamento no haber estado a la altura de las expectativas

UNO Santa Fe | José Busiemi

El delantero José Barreto puso punto final a su etapa en Colón, luego de rescindir su contrato este miércoles. Su paso por el sabalero no logró cumplir con las expectativas: disputó 22 partidos, sumó 914 minutos en cancha y no hizo goles ni dio asistencias, en un ciclo que terminó marcado por la irregularidad.

• LEER MÁS: Medrán habló del atraso salarial en Colón, la posible inhibición y este parate de "locura"

Tras confirmarse su salida, Barreto publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que combinó autocrítica, gratitud y afecto hacia la institución y sus hinchas.

• LEER MÁS: Medrán, en UNO 106.3: "Quiero seguir en Colón y encarar un proyecto a la altura de la categoría"

La despedida de José Barreto en Colón

“Me toca despedirme, y no quiero hacerlo sin antes agradecer a todos los que formaron parte de este camino: compañeros, cuerpo técnico, directiva, hinchas y trabajadores del club. Sé que este año no fue el que esperábamos, tanto en lo personal como en lo colectivo. Asumo mi parte de responsabilidad y lamento no haber estado a la altura de las expectativas”, escribió el futbolista.

José Barreto Colón.jpg

En otro tramo de su mensaje, dejó en claro que, más allá de los resultados, su compromiso fue total: “A veces el fútbol no da los resultados que uno desea, pero eso no quita el esfuerzo, el compromiso y el cariño que siempre puse por esta camiseta. Me voy con aprendizajes, con amistades y con la conciencia de haberlo intentado todo”.

• LEER MÁS: "Jamás me imaginé que Colón estaría en este lugar y más después de ser campeón"

Finalmente, el atacante cerró con palabras de aliento hacia el club: “Agradezco la oportunidad que me dieron y les deseo lo mejor en lo que viene. Este club merece estar en lo más alto, y estoy seguro de que lo va a lograr. Éxitos en lo que viene”.

despedida Barreto

Colón José Barreto contrato
Noticias relacionadas
medran, por uno 106.3: quiero seguir y encarar un proyecto a la altura de la categoria

Medrán, por UNO 106.3: "Quiero seguir y encarar un proyecto a la altura de la categoría"

Ricardo Luciani adelantó que la dirigencia de Colón está cerca de llegar a un acuerdo con Alberto Espínola.

Luciani aseguró que Colón está cerca de llegar a un acuerdo con Espínola

Ezequiel Medrán aseguró que es momento de mantener la calma y tener paciencia.

El DT de Colón Ezequiel Medrán pide mantener la calma y tener paciencia

ordonez: no hay un atraso muy grande, pero en colon entienden la situacion

Ordoñez: "No hay un atraso muy grande, pero en Colón entienden la situación"

Lo último

Colón vive horas cruciales por el pago a Espínola y el riesgo de inhibición

Colón vive horas cruciales por el pago a Espínola y el riesgo de inhibición

Gran triunfo de Etcheverry para meterse en los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo

Gran triunfo de Etcheverry para meterse en los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo

Misterio en un pueblo a 30 kilómetros de Santa Fe: una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Misterio en un pueblo a 30 kilómetros de Santa Fe: una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Último Momento
Colón vive horas cruciales por el pago a Espínola y el riesgo de inhibición

Colón vive horas cruciales por el pago a Espínola y el riesgo de inhibición

Gran triunfo de Etcheverry para meterse en los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo

Gran triunfo de Etcheverry para meterse en los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo

Misterio en un pueblo a 30 kilómetros de Santa Fe: una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Misterio en un pueblo a 30 kilómetros de Santa Fe: una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

José Barreto se despidió de Colón: Lamento no haber estado a la altura de las expectativas

José Barreto se despidió de Colón: "Lamento no haber estado a la altura de las expectativas"

La ciudad de Santa Fe ya tiene bandera: avanza ahora la etapa de fabricación

La ciudad de Santa Fe ya tiene bandera: avanza ahora la etapa de fabricación

Ovación
José Barreto se despidió de Colón: Lamento no haber estado a la altura de las expectativas

José Barreto se despidió de Colón: "Lamento no haber estado a la altura de las expectativas"

Remontada épica de la reserva de Unión para ganarle a Newells y alcanzar el cuarto puesto

Remontada épica de la reserva de Unión para ganarle a Newell's y alcanzar el cuarto puesto

Jamás me imaginé que Colón estaría en este lugar y más después de ser campeón

"Jamás me imaginé que Colón estaría en este lugar y más después de ser campeón"

Luciani aseguró que Colón está cerca de llegar a un acuerdo con Espínola

Luciani aseguró que Colón está cerca de llegar a un acuerdo con Espínola

Unión busca su despegue en casa ante Racing de Chivilcoy por la Liga Nacional

Unión busca su despegue en casa ante Racing de Chivilcoy por la Liga Nacional

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos