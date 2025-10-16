Uno Santa Fe | Colón | Colón

"Jamás me imaginé que Colón estaría en este lugar y más después de ser campeón"

Francisco Ferraro se mostró desconcertado por el presente de Colón y rescató al hincha sabalero. Por otra parte, prefirió no opinar sobre su trabajo como mánager

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2025 · 10:59hs
Pancho Ferraro habló sobre el presente de Colón.

Pancho Ferraro habló sobre el presente de Colón.

Francisco Ferraro fue el último técnico en consagrarse campeón con Argentina en un Mundial Sub 20 y luego de que el seleccionado argentino que dirige Diego Placente clasificara a la final, Pancho habló en Sol Play 91.5.

Ferraro y los recuerdos de Colón

Y más allá de referirse a su pasado en la Selección Argentina, las frases más contundentes que soltó fueron referidas a lo que vivió en Colón, primero como DT y luego como manager.

Lo más destacado de la charla fue cuando rescató la pasión del hincha sabalero y prefirió no opinar sobre la conducción de José Vignatti, aunque su silencio permitió revelar la distancia que mantiene con el expresidente.

"Jamás imaginé que Colón estaría en este lugar y mucho más después de ser campeón. Después de ser campeón tenés que crecer, por eso está en un lugar que no se merece", expresó Ferraro.

LEER MÁS: Luciani aseguró que Colón está cerca de llegar a un acuerdo con Espínola

Para luego agregar: "Colón es un grande de verdad y lo es por su gente. Cuando los rivales venían a Santa Fe a jugar con Colón, venían con temor. El estadio te conmovía".

Consultado por su último paso por el club en la función de mánager respondió: "No me voy a expresar sobre mi paso como mánager de Colón. Dejémoslo ahí… Yo me voy a quedar siempre con el recuerdo del Negro, del Sabalero".

Y finalizó sobre este tema asegurando: "Pasé momentos muy feos en la última etapa, pero no voy a hablar de eso. La realidad es que ya pasó".

Colón Francisco Ferraro técnico
Noticias relacionadas
cual es la deuda que tiene colon con los jugadores del plantel

Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

colon volvio a perder pero dejo una buena imagen hacia el inicio de la liga argentina

Colón volvió a perder pero dejó una buena imagen hacia el inicio de la Liga Argentina

colon (sj) goleo a union y es puntero del clausura de liga santafesina

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

el plan que pretende desplegar medran en colon antes de fin de ano

El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

Lo último

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: Te van a meter un tiro en una pierna

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Último Momento
SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: Te van a meter un tiro en una pierna

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco Volver a Ser en Tribus

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco "Volver a Ser" en Tribus

Ovación
Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía