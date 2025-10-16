"Jamás me imaginé que Colón estaría en este lugar y más después de ser campeón"

Francisco Ferraro fue el último técnico en consagrarse campeón con Argentina en un Mundial Sub 20 y luego de que el seleccionado argentino que dirige Diego Placente clasificara a la final, Pancho habló en Sol Play 91.5.
Ferraro y los recuerdos de Colón
Y más allá de referirse a su pasado en la Selección Argentina, las frases más contundentes que soltó fueron referidas a lo que vivió en Colón, primero como DT y luego como manager.
Lo más destacado de la charla fue cuando rescató la pasión del hincha sabalero y prefirió no opinar sobre la conducción de José Vignatti, aunque su silencio permitió revelar la distancia que mantiene con el expresidente.
"Jamás imaginé que Colón estaría en este lugar y mucho más después de ser campeón. Después de ser campeón tenés que crecer, por eso está en un lugar que no se merece", expresó Ferraro.
Para luego agregar: "Colón es un grande de verdad y lo es por su gente. Cuando los rivales venían a Santa Fe a jugar con Colón, venían con temor. El estadio te conmovía".
Consultado por su último paso por el club en la función de mánager respondió: "No me voy a expresar sobre mi paso como mánager de Colón. Dejémoslo ahí… Yo me voy a quedar siempre con el recuerdo del Negro, del Sabalero".
Y finalizó sobre este tema asegurando: "Pasé momentos muy feos en la última etapa, pero no voy a hablar de eso. La realidad es que ya pasó".