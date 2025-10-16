"Jamás me imaginé que Colón estaría en este lugar y más después de ser campeón"

Francisco Ferraro se mostró desconcertado por el presente de Colón y rescató al hincha sabalero. Por otra parte, prefirió no opinar sobre su trabajo como mánager

Francisco Ferraro fue el último técnico en consagrarse campeón con Argentina en un Mundial Sub 20 y luego de que el seleccionado argentino que dirige Diego Placente clasificara a la final, Pancho habló en Sol Play 91.5.

Y más allá de referirse a su pasado en la Selección Argentina, las frases más contundentes que soltó fueron referidas a lo que vivió en Colón, primero como DT y luego como manager.

Lo más destacado de la charla fue cuando rescató la pasión del hincha sabalero y prefirió no opinar sobre la conducción de José Vignatti, aunque su silencio permitió revelar la distancia que mantiene con el expresidente.

"Jamás imaginé que Colón estaría en este lugar y mucho más después de ser campeón. Después de ser campeón tenés que crecer, por eso está en un lugar que no se merece", expresó Ferraro.

Para luego agregar: "Colón es un grande de verdad y lo es por su gente. Cuando los rivales venían a Santa Fe a jugar con Colón, venían con temor. El estadio te conmovía".

Consultado por su último paso por el club en la función de mánager respondió: "No me voy a expresar sobre mi paso como mánager de Colón. Dejémoslo ahí… Yo me voy a quedar siempre con el recuerdo del Negro, del Sabalero".

Y finalizó sobre este tema asegurando: "Pasé momentos muy feos en la última etapa, pero no voy a hablar de eso. La realidad es que ya pasó".