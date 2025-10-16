Defensa y Justicia sufre una baja sensible antes de visitar a Unión

Uno Santa Fe | Ovación | Defensa

El DT de Defensa, Mariano Soso, tiene un dolor de cabeza por perder una pieza clave para jugar ante Unión en Santa Fe por la fecha 13 del Clausura

16 de octubre 2025 · 19:31hs
Defensa y Justicia atraviesa una semana de intensa preparación con la mente puesta en el partido frente a Unión del próximo martes por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Zona A. El Halcón intenta sostener el buen rendimiento mostrado en la jornada anterior ante Argentinos, con el objetivo de afianzarse en los puestos de vanguardia.

Sin embargo, el panorama no es del todo alentador. Los estudios médicos confirmaron que Emanuel Aguilera sufrió una ruptura fibrilar en el aductor derecho y quedará fuera de competencia durante al menos cuatro semanas. La baja representa un golpe importante para el entrenador, ya que es una de las piezas fundamentales.

El DT Mariano Soso y su cuerpo técnico deberán ahora buscar alternativas para rearmar la zaga, en un momento clave del campeonato donde cada punto puede resultar decisivo. Mientras tanto, el resto del plantel continúa entrenando con normalidad, enfocado en llegar de la mejor manera al compromiso frente al Tatengue, un rival necesitado de sumar y que intentará hacerse fuerte en el 15 de Abril.

Con el desafío de mantener la identidad de juego y suplir la ausencia de uno de sus referentes, Defensa y Justicia encara los últimos días de trabajo con la mira puesta en Santa Fe, sabiendo que el próximo encuentro puede marcar el rumbo de su cierre de torneo.

Defensa Unión Mariano Soso
