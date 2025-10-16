Uno Santa Fe | Ovación | Prestianni

Prestianni, picante con los colombianos: "Hasta el técnico dijo que somos provocadores"

Gianluca Prestianni elevó la polémica tras el pase a la final del Mundial de la Selección Argentina Sub 20 al acusar a Colombia de “hablar de más” antes

16 de octubre 2025 · 19:03hs
El volante Gianluca Prestianni volvió a encender la polémica tras el pase a la final del Mundial de la Selección Argentina Sub 20 al acusar a Colombia de “hablar de más” antes de las semifinales y apuntar contra el público chileno por su hostilidad hacia el equipo nacional.

“Vimos que hasta el técnico de ellos habló de que somos provocadores, pero es todo lo contrario. Ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido, intentamos demostrar adentro de la cancha”, sostuvo el delantero de 18 años, molesto por los dichos del entrenador colombiano César Torres y del mediocampista Luis Landázuri.

Prestianni, sacó pecho en Argentina y le apuntó a Colombia

Prestianni también cargó contra el ambiente adverso en Chile, sede del Mundial juvenil, ya que según el futbolista, la hostilidad del público local se transformó en un impulso para el plantel argentino: “Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocara jugar. Que sigan en contra, que parece que es cábala. Vamos a la final con todo”, expresó con ironía.

El ex Vélez no ocultó su fastidio por el clima que rodeó al certamen y recordó lo que había dicho al inicio del torneo: “El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile. Están disfrutando poder ganar el Mundial Sub 20 ya que quedaron afuera del otro”.

Durante los festejos en el vestuario, el futbolista fue protagonista de un nuevo gesto provocador al cantar junto a sus compañeros la canción oficial de la selección colombiana, utilizada en la Copa América 2024, como una burla hacia los rivales eliminados.

Prestianni, que presionó para ser liberado por Benfica y poder disputar el Mundial, se consolidó como una de las voces más fuertes del plantel argentino: “Le agradezco públicamente a Benfica por haberme dejado estar acá. Intentaremos ganar el Mundial y después volver para ganar todo”, declaró el atacante.

