Luciani aseguró que Colón está cerca de llegar a un acuerdo con Espínola

Ricardo Luciani, candidato a presidente de Colón, expresó que la dirigencia rojinegra es optimista para llegar a un acuerdo con el paraguayo Alberto Espínola

El tema más importante a resolver en el mundo Colón tiene que ver con la situación de Alberto Espínola. El TAS falló en favor del jugador, al cual la dirigencia sabalera debe pagarle 375.000 dólares más 12.859.500 pesos, ambos montos con un interés anual del 5%.

Y si bien hace unos días se dijo que el jugador no había aceptado el plan de pago que acercaron los dirigentes, en las últimas horas, Ricardo Luciani, candidato a presidente por la Agrupación Sangre de Campeones habló con Sol Play 91.5 y se refirió a esta situación, mostrando optimismo.

Luciani opinó sobre el tema Espínola

"Hay que resolverlo inmediatamente…pero les digo que hay mucho optimismo de hacerlo en estos días, antes de que venza el plazo. Así que, por ese lado, estamos todos esperanzados en que se resuelva, en que se tome la forma de pago de alguna manera y Colón no esté inhibido", aseguró Luciani.

Y luego agregó: "Después se podría llegar a solucionar también porque hay mucho tiempo, pero lo ideal es que no seamos inhibidos. De igual manera, hay preocupación porque esos recursos podrían destinarse a otras cosas. Aunque también hay que decir que realmente la comisión actuó con buen tino. Lamentablemente hay muchas cuestiones a resolver de la gestión anterior".

Consultado sobre si en algún momento la dirigencia le pidió a la oposición que acerquen dinero para saldar la deuda respondió: "No… no, nosotros tenemos comunicación habitual por el hecho de ser minoría y esto no se planteó de ninguna manera. Por eso reitero, hay que resaltar el trabajo que están haciendo los muchachos de la comisión en este aspecto porque están tomando los recursos que se tienen para solucionarlo".

Por último cuando le preguntaron por la negativa de su agrupación por formar alianzas dijo: "Hace tiempo que descartamos eso, tenemos un grupo de trabajo con la gente que se incorporó hace tiempo, desde hace tres años y ofreceremos el proyecto pensando en el 30 de noviembre. No consideramos conveniente alianzas porque en las alianzas están personas que hasta ayer, por decir de alguna manera, pensábamos distinto; no creemos en una alianza para ganar elecciones”.