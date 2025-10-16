Uno Santa Fe | Colón | Colón

Luciani aseguró que Colón está cerca de llegar a un acuerdo con Espínola

Ricardo Luciani, candidato a presidente de Colón, expresó que la dirigencia rojinegra es optimista para llegar a un acuerdo con el paraguayo Alberto Espínola

16 de octubre 2025 · 09:25hs
Ricardo Luciani adelantó que la dirigencia de Colón está cerca de llegar a un acuerdo con Alberto Espínola.

El tema más importante a resolver en el mundo Colón tiene que ver con la situación de Alberto Espínola. El TAS falló en favor del jugador, al cual la dirigencia sabalera debe pagarle 375.000 dólares más 12.859.500 pesos, ambos montos con un interés anual del 5%.

Y si bien hace unos días se dijo que el jugador no había aceptado el plan de pago que acercaron los dirigentes, en las últimas horas, Ricardo Luciani, candidato a presidente por la Agrupación Sangre de Campeones habló con Sol Play 91.5 y se refirió a esta situación, mostrando optimismo.

Luciani opinó sobre el tema Espínola

"Hay que resolverlo inmediatamente…pero les digo que hay mucho optimismo de hacerlo en estos días, antes de que venza el plazo. Así que, por ese lado, estamos todos esperanzados en que se resuelva, en que se tome la forma de pago de alguna manera y Colón no esté inhibido", aseguró Luciani.

Y luego agregó: "Después se podría llegar a solucionar también porque hay mucho tiempo, pero lo ideal es que no seamos inhibidos. De igual manera, hay preocupación porque esos recursos podrían destinarse a otras cosas. Aunque también hay que decir que realmente la comisión actuó con buen tino. Lamentablemente hay muchas cuestiones a resolver de la gestión anterior".

LEER MÁS: El DT de Colón Ezequiel Medrán pide mantener la calma y tener paciencia

Consultado sobre si en algún momento la dirigencia le pidió a la oposición que acerquen dinero para saldar la deuda respondió: "No… no, nosotros tenemos comunicación habitual por el hecho de ser minoría y esto no se planteó de ninguna manera. Por eso reitero, hay que resaltar el trabajo que están haciendo los muchachos de la comisión en este aspecto porque están tomando los recursos que se tienen para solucionarlo".

Por último cuando le preguntaron por la negativa de su agrupación por formar alianzas dijo: "Hace tiempo que descartamos eso, tenemos un grupo de trabajo con la gente que se incorporó hace tiempo, desde hace tres años y ofreceremos el proyecto pensando en el 30 de noviembre. No consideramos conveniente alianzas porque en las alianzas están personas que hasta ayer, por decir de alguna manera, pensábamos distinto; no creemos en una alianza para ganar elecciones”.

Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

Paredes, auténtico: "Cambiaría mi debut para que Colón estuviera peleando en el Reducido"

La reserva de Colón cortó la mala racha ante Banfield y sueña con meterse en los playoffs

¿Qué jugadores deben volver a Colón pensando en 2026?

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: "Te van a meter un tiro en una pierna"

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco "Volver a Ser" en Tribus

Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Argentina recupera a Maher Carrizo para la final ante Marruecos

SANZAAR anunció el nuevo calendario del Rugby Championship

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía