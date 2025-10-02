Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

En las últimas horas, la FIFA inhibió a Huracán , impidiéndole inscribir jugadores y competir hasta que salde su deuda pendiente. La medida afecta al equipo en el mercado de pases y genera preocupación entre dirigentes, jugadores y fanáticos. La sanción responde a incumplimientos financieros del club.

Según trascendió, la decisión responde a obligaciones económicas incumplidas por el club. El Globo enfrenta ahora un escenario complejo, ya que la inhibición limita su margen de acción en el mercado de pases y podría afectar la planificación deportiva de cara a los próximos torneos.

La situación genera preocupación entre dirigentes, jugadores y simpatizantes, quienes esperan que la institución pueda regularizar su situación rápidamente para retomar la normalidad en su actividad deportiva. La FIFA mantiene firme la aplicación de sanciones de este tipo en casos de deudas impagas, lo que subraya la importancia de cumplir con compromisos contractuales y financieros en el fútbol profesional.

Por ahora, la dirigencia del Quemero enfrenta la necesidad urgente de resolver la deuda, pero la demora y la falta de claridad sobre su manejo generan dudas sobre la capacidad del club para planificar el futuro. La inhibición expone no solo la fragilidad financiera de Huracán, sino también la falta de previsión institucional, dejando en evidencia que, mientras no se adopten medidas concretas, el club seguirá pagando las consecuencias de su desorden económico.