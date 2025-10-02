Messi confirmó que hará una gira por India y causó una revolución

Lionel Messi volvió a ser furor al anunciar que, del 13 al 15 de diciembre, hará una gira por India para distintos eventos artísticos y deportivos

Lionel Messi volvió a ser furor en las redes sociales al anunciar que del 13 al 15 de diciembre realizará una gira por India en la que participará de distintos eventos artísticos y deportivos, como invitado.

“Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, práctica de fútbol, pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos de Calcuta, Mumbai, Nueva Delhi y quizás alguna ciudad más. Las entradas van a estar solo en la app District".

Messi hará una gira por India

"También tendré el honor de compartir con grandes estrellas y las principales figuras del país. Gracias a The Satadru Dutta Initiative por hacer posible esta vuelta después de 14 años", dijo Leo quien visitó el país asiático en 2011 con la Selección argentina.

En algunas poblaciones de India y países cercanos como Bangladesh hay devoción por Messi e incluso se viralizaron los festejos de miles de fanáticos de la Selección argentina ante cada uno de los éxitos conseguidos en los últimos años.

Por el calendario de la MLS, donde compite con el Inter Miami, Messi tendrá más de un mes de vacaciones entre diciembre y enero.

El denominado Messi G.O.A.T India Tour 2025 pondrá en venta los tickets la semana próxima, pero en su sitio web indicó: "La espera termina después de 14 años. El G.O.A.T. llega a nuestro territorio y esta gira está diseñada para celebrar cada faceta de él".

Luego detalló: "El evento comienza con un partido de celebridades con tus estrellas favoritas, antes de que el foco se centre en jóvenes talentos que persiguen sus sueños en el mismo campo".

"Luego llega el momento que has estado esperando: la clase magistral de Messi, el genio mostrándonos el juego como solo él puede, con emocionantes tandas de penaltis que dejarán a todo el estadio con la respiración entrecortada", agregó.

"El evento cierra con una emotiva felicitación a Messi, seguida de un conmovedor homenaje musical al G.O.A.T", anunció la organización.