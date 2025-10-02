Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Messi confirmó que hará una gira por India y causó una revolución

Lionel Messi volvió a ser furor al anunciar que, del 13 al 15 de diciembre, hará una gira por India para distintos eventos artísticos y deportivos

2 de octubre 2025 · 18:11hs
Messi confirmó que hará una gira por India y causó una revolución

Lionel Messi volvió a ser furor en las redes sociales al anunciar que del 13 al 15 de diciembre realizará una gira por India en la que participará de distintos eventos artísticos y deportivos, como invitado.

“Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, práctica de fútbol, pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos de Calcuta, Mumbai, Nueva Delhi y quizás alguna ciudad más. Las entradas van a estar solo en la app District".

Messi hará una gira por India

"También tendré el honor de compartir con grandes estrellas y las principales figuras del país. Gracias a The Satadru Dutta Initiative por hacer posible esta vuelta después de 14 años", dijo Leo quien visitó el país asiático en 2011 con la Selección argentina.

image

En algunas poblaciones de India y países cercanos como Bangladesh hay devoción por Messi e incluso se viralizaron los festejos de miles de fanáticos de la Selección argentina ante cada uno de los éxitos conseguidos en los últimos años.

Por el calendario de la MLS, donde compite con el Inter Miami, Messi tendrá más de un mes de vacaciones entre diciembre y enero.

El denominado Messi G.O.A.T India Tour 2025 pondrá en venta los tickets la semana próxima, pero en su sitio web indicó: "La espera termina después de 14 años. El G.O.A.T. llega a nuestro territorio y esta gira está diseñada para celebrar cada faceta de él".

Luego detalló: "El evento comienza con un partido de celebridades con tus estrellas favoritas, antes de que el foco se centre en jóvenes talentos que persiguen sus sueños en el mismo campo".

"Luego llega el momento que has estado esperando: la clase magistral de Messi, el genio mostrándonos el juego como solo él puede, con emocionantes tandas de penaltis que dejarán a todo el estadio con la respiración entrecortada", agregó.

"El evento cierra con una emotiva felicitación a Messi, seguida de un conmovedor homenaje musical al G.O.A.T", anunció la organización.

Messi India gira
Noticias relacionadas
braian guille volvio a olimpo, tras sus pasos por colon y riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

huracan, al borde del colapso tras ser inhibido por fifa ante las deudas

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

gimnasia (lp) explico por que su presidente fue visto en el hipodromo tras ser inhibido

Gimnasia (LP) explicó por qué su presidente fue visto en el Hipódromo tras ser inhibido

sin chances en argentina: ¿agustin rossi analiza jugar para otra seleccion?

Sin chances en Argentina: ¿Agustín Rossi analiza jugar para otra Selección?

Lo último

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Último Momento
Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Ovación
Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario